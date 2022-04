Na mobilní platformy míří další akční hit. Rainbow Six: Mobile dorazí na Android a iOS

Apex a Warzone nejsou jediní multiplayeroví hráči na mobilním poli.

Na mobilní platformy se postupně přesouvají všechny přední multiplayerové hity včetně her Apex Legends a Call of Duty: Warzone. Nyní se k nim přidává další pecky, Rainbow Six Siege od Ubisoftu. Na Android a iOS by měla mobilní odnož dorazit ještě v letošním roce.

Titul bude tradičně obsahovat plejádu herních režimů včetně Attack vs Defence, známého z velké hry, kde se dva týmy přou o každé kolo na dané mapě v 5v5 zápasech. Samozřejmostí bude taktický boj, využívání silných stránek operátorů a všechno, co máme rádi na velkých platformách.

TItul byl samozřejmě vyvíjen už v základu pro mobilní platformy, takže se hráči dočkají kratších a údernějších zápasů, které se více hodí mobilnímu trhu. Také dotykové ovládání bylo vytvořeno speciálně pro displeje, což doplňuje i pozměněný HUD a grafické zpracování pro ty nejvýkonnější mobilní stroje.

Více informací se dozvíme již brzy.