Na planetu Gordon v novém DLC pro The Outer Worlds vyrazíte v září

Miláček herních kritiků The Outer Worlds z dílen studia Obsidian Entertainment a Private Division se zanedlouho dočká svého rozšíření, které ponese název Peril on Gordon. V něm se vydáte na nebezpečnou planetu Gorgon plnou zákeřné havěti, robotů a dalších postav, pro které budete moci odvádět špinavou práci.

Datum vydání The Outer Worlds: Peril on Gordon bylo stanoveno na 9. září a stát bude něco okolo 400 korun. Ale bacha, k mání bude i v rámci The Outer Worlds Expansion Passu, který bude později zároveň zahrnovat i DLC Murder on Eridanos.