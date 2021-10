Na Playstation 5 se chystá nový Twisted Metal, vyvíjí jej tvůrci Destruction AllStars

Legendární destrukční série Twisted Metal se po dlouhé době vrátí na platformu Playstation a postarat by se o to mělo studio Lucid Games, které nedávno přineslo výbornou arénovku Destruction AllStars, která se sice neuchytila kvůli nedostatku obsahu tak dobře, jak bychom si představovali, kvality ji ale rozhodně nechybí.

Nový Twisted Metal by měl dorazit na Playstation 5 a časově by měl korespondovat s připravovaným seriálem ze stáje Playstation Productions, ve kterém uvidíme mimo jiné např. i herce Anthony Mackie, kterého můžete znát co by Falcona z filmového MCU.

Komediální seriál Twisted Metal od scénáristů Deadpoola má zelenou

Posledním střípkem informací je prozatím i fakt, že se hra pravděpodobně bude držet Free-2-Play modelu, to však zatím nebylo zcela potvrzené. Výběr studia je ostatně u Sony zcela pochopitelný. Destruction AllStars totiž nabízí perfektní automobilové řádění plné akce a destrukce, což je přesně to, co očekáváme i od nového Twisted Metalu.