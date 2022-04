Na PlayStation 5 zamíří VRR už tento týden. Hry se přestanou trhat

Sony se konečně naučilo to, co Microsoft umí už dávno

Tak nakonec nikoliv měsíce ale jen týdny hráči čekali na aktualizaci PS5, která přinese funkce variable refresh rate (VRR). Sony na blogu oznámilo, že firmware doplní ještě tento týden a postupně jej rozšíří do celého světa. Majitelé konzolí nové generace a televizorů nebo monitorů s podporou HDMI 2.1 a VRR se tak budou moci těšit na pocitově plynulejší obraz, protože se bude synchronizovat snímková frekvence hry s obnovovací frekvencí displeje.

Hry, které konzole nestíhá vykreslovat na 60 nebo 120 fps, mají obvykle zapnutý V-Sync, díky němuž se sice obraz nerozpadá, ale zhoršuje se odezva ovládání a snižuje plynulost. Pokud je V-Sync vypnutý, tak zase dochází k roztrhávání obrazu, kdy se GPU fakticky vykreslí dva po sobě jdoucí snímky najednou a v pohybu jsou jasně zřetelné rušivé zlomy. VRR je lékem, který nejvíce pomůže hrám, kde frekvence padá někam k 50 fps, což se na konzolích děje běžně.

Sony v nápovědě varuje, že skutečně podporuje pouze standard HDMI 2.1 VRR, nikoliv Nvidia G-Sync či AMD FreeSync na HDMI 2.0 a starších. VRR budou pro plnou funkčnost muset implementovat tvůrci her, v nadcházejících týdnech se to budou týkat PS5 verzí těchto titulů:

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

V nastavení nicméně bude možné vynutit VRR i tam, kde na to tvůrci nemysleli. To by mělo nejspíš bez problémů fungovat tam, kde se natvrdo nevyužívá V-Sync. Tam, kde je, ale ruční vynucení logicky nepoběží, případně se vykreslování bude chovat „neočekávaně“.

Microsoft nabízel HDMI 2.1 s VRR na Xboxech Series S i X hned při vydání. Podporu variabilní snímkové frekvence v minulosti doplnit zpětně i do starší generace. Původní Xbox One nabídl technologii FreeSync 1 skrz HDMI 1.4, pozdější modely One S a One X nabídly pokročilejší FreeSync 2 (HDMI 2.0), u něhož už fungovalo i HDR.