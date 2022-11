Na PlayStationu 5 startují oficiální turnaje. Mezi cenami jsou ovladače DualSense i konzole

Už na PlayStationu 4 jste se mohli zapojovat do různých turnajů přímo z prostředí konzole. Po tříměsíčním betatestování tato funkce míří i na PlayStation 5. Od 1. prosince se můžete zapojit do prvního oficiálního turnaje Win-A-Thon, kde se s ostatními hráči utkáte ve hrách Guilty Gear Strive, NBA 2K23 a FIFA 23. Zúčastnit se mohou hráči v Česku i na Slovensku.

Nové prostředí turnajů bude oproti původnímu značně vylepšené. Stejně tak i zapojení do soupisky funguje velmi jednoduše. První turnaj bude probíhat do 31. ledna příštího roku a zúčastnit se mohou i hráči na PS4. Mezi cenami, které můžete vyhrát, jsou třeba konzole PS5, ovladače Dualsense a další příjemné odměny. Liší se ale podle toho, na které platformě soutěžíte. Kompletní pravidla a výpis odměn najdete na oficiálních stránkách.

Turnaje na PS5 budou mít vlastní Discord server, kde mezi sebou hráči budou moci komunikovat a při velkých turnajích bude sloužit i jako prostředí pro rozhovory. Pokud vám zrovna ani jedna z her, které Win-A-Thon zahrnuje, nevyhovuje, tak do budoucna se plánuje větší rozmanitost. Už na PS4 byla spousta turnajů v posledním Mortal Kombat. Obecně bojové hry jsou v tomto ohledu velmi častou záležitostí, takže váš oblíbenec by se ve výčtu měl dřív nebo později objevit.

Zdroj: PS.Blog