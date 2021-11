Na prosincových The Game Awards se objeví přes 40 nových her

Minulý rok byl kvůli pandemii hodně omezený co se konferencí a akcí týče a letos konečně herní průmysl pomalu ale jistě začíná ožívat. Jedna z posledních akcí roku, The Game Awards, letos samozřejmě nebude chybět a konečně se opět vrátí před živé publikum už 9. prosince.

Těšit se můžeme na živý orchestr, celebrity a významné hosty a dle čerstvých informací 40 až 50 zbrusu nových her.

"Víte, je skvělé mít hudbu a celebrity, ale stejně by to mělo být především o hrách," řekl Geoff Keighley na stránkách Epicu. "Obzvlášť letos tam bude spousta her a obsahu pro roky 2022 a 2023, takže chystáme naše dosud největší odhalení a oznámení. Myslím, že jsme sotva škrábli povrch nových konzolí, takže uvidíte opravdu skvostné věci."

Mezi celebritami, které se minule ukázali na pódiu, byli např. Keanu Reeves, Christopher Nolan, Gal Gadot či Tom Holland. Uvidíme, zda to letošní akce trumfne.