Na scénu přichází další taktická střílečka. Čínský Arena Breakout: Infinite bude zdarma

S extrakčními střílečkami se pomalu začíná roztrhávat pytel. Další jsou teprve v přípravě, nyní se k Escape from Tarkov a českému Gray Zone Warfare přidává nováček Arena Breakout: Infinite od čínského týmu MoreFun Studios. Zatím sice pouze v rámci uzavřeného beta testu, ale podle prvních ohlasů jde o povedenou konkurenci. O přístup si můžete zažádat na oficiálních stránkách. Klíč lze získat také sledováním streamů na Twitch.tv. Ostré vydání je pak plánované na druhou polovinu letošního roku s tím, že hra bude fungovat na modelu free-to-play.

Koncept Arena Breakout je velmi podobný výše jmenovaným hrám. Vžijeme se do role zkušeného vojáka, který se vydává do akce ve válkou zmítaném regionu. Během průzkumu musí nasbírat vše užitečné a pokud možno se ve zdraví dostat zase do bezpečí. Situaci ale komplikují nepřátelé ovládaní umělou inteligencí a další hráči. V betě je zatím k dispozici mapa Valley a Farm, přičemž první z nich můžete vidět v přiloženém videu.

Podle prvních ohlasů jde o dobře zpracovanou kombinaci simulace a arkády, která se navíc může pochlubit slušnou optimalizací. Což se například o Gray Zone Warfare i po několika hotfixech stále říct nedá. Pokud si na Arena Breakout brousíte zuby, zkontrolujte si požadavky. Vývojáři sice doporučují minimálně kartu Nvidia GeForce RTX 2060 nebo její ekvivalent, ale z neznámého důvodu hra nepodporuje několik grafik z 3000 řady a pár dalších. Výpis najdete na stránce s FAQ.

Svoji výbavu si lze náležitě upravit skrz doplňky všeho druhu, které najdete rozházené po mapách. Vedle toho také plníte různé úkoly. Vzhledem k tomu, že hra bude po vydání zdarma, je jasné, že její součástí budou mikrotransakce. Vývojáři ujišťují, že za reálnou měnu hráči nikdy nezískají výhodu na bojišti. Maximálně si mohou upravit svůj vzhled nebo skiny výbavy.

I přes pozitivní ohlasy se ale kolem této novinky už rozjíždí kontroverze. Členové komunity se prohrabali skrz soubory hry a zjistili, že vývojáři z MoreFun Studios zkopírovali část kódu Escape from Tarkov a nevypadá to, že by se to snažili zakrývat. Najít v něm můžete jména bossů z Tarkova, což by byla neuvěřitelná náhoda, kdyby je použil i Arena Breakout. Vývojáři se zatím k obviněním nijak nevyjádřili, místo toho se chlubí milionem zájemců o přístup do bety.