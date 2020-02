Na Steam míří akční Borderlands 3 i s novými příběhovými přídavky

Borderlands 3 byl vydán 13. září minulého roku jako exkluzivní hra pro Epic Games Store, ovšem tento tah nepotěšil většinou fanoušků. Šéf Gearboxu Randy Pitchford bránil rozhodnutí (a popřel za to odpovědnost), ale tento krok nakonec přinesl své ovoce. Hra se stala nejrychleji prodávaným titulem v historii vydavatelství 2K Games.

Stejně jako většina exkluzivit Epicu i tato byla pouze časová a nyní tedy míří na Steam. Při spuštění bude podporován cross-play mezi verzemi Steam a Epic. Gearbox plánuje přidat také další funkce, například možnost si vyměňovat zbraně napříč platformami. V současné době je uvedena pouze edice Super Deluxe, která obsahuje bonusový obsah a Season Pass se čtyřmi DLC, ale zástupce 2K potvrdil, že všechna tři vydání, která jsou aktuálně dostupná od Epicu, budou na Steamu.

Přichází nám i odhalení druhého příběhového DLC jménem Guns, Love a Tentacles: The Marriage of Wainwright and Hammerlock. Sir Alistair Hammerlock a Wainwright Jakobs vás pozvali, abyste se zúčastnili jejich svatebního obřadu na ledové planetě Xylourgos, ale bohužel skupina kulturistů zničila naprosto super večírek a je na vás, abyste věci vyřešili. Rozšíření umožní návrat postavy Gaige Mechromancer z Borderlands 2 a jejího robůtka Deathtrapa, a přidá nové prvky customizace a legendární výbavu. DLC bude venku 26. března na Steamu a Epic Games Store.