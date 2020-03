Na Steamu jsou k mání hry zdarma, nechybí Tomb Raider a Goat of Duty

Celá řada vývojářů a vydavatelů rozdává během těžkých domácích časů hry zdarma a vy byste si to rozhodně neměli nechat ujít. Například Studio Square Enix na Steamu rozdává akční adventuru Tomb Raider z roku 2013 a akci Lara Croft and the Temple of Osiris. Dále si také můžete vyzvednout hackerskou akci Watch Dogs a šílenost Headsnatchers.

Obě hry ze série Tomb Raider si na Steamu stačí přidat do knihovny. Můžete tak učinit ale nejpozději do 24. března, zatímco Headsnatchers je aktivní do zítřejšího dne. Nechybí ani menší hříčky jako Drawful 2 či Deiland.