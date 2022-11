Na Steamu odstartoval podzimní výprodej. Ve slevách najdete i letošní novinky

Dříve hráči na PC vyhlíželi hlavně letní a zimní výprodej. Steam ale počet svých akcí značně rozšířil, a tak momentálně můžete vyrazit na nákupy ve znamení podzimu. Na slevy těch nejžhavějších novinek si budete muset ještě nějakou chvíli počkat, ale objevila se tady řada velkých her, které vyšly v letošním roce. Například nejnovější fotbálek FIFA 23 můžete mít za 42€ (1 000 Kč).

Do akce se dostaly i novinky, které ještě donedávna byly exkluzivitou PlayStationu. God of War i Marvel's Spider-Man můžete mít za 37,5€ (900 Kč). I když jsou to původně už pár let staré tituly, na PC se jim zadařilo velmi dobře a navíc dostaly potřebnou péči, díky které je hraní na klávesnici a myši pohodlné. Vývojáři přidali i grafické vychytávky nebo podporu širokoúhlých monitorů.

Do podzimních slev se zapojila i řada českých titulů. Můžeme vypíchnout třeba tvůrce nádherných adventur Amanita Design. V akci jsou všechny jejich hry. Nejvýhodnější je v tomhle případě kompletní Amanita Bundle se 14 položkami za 38€ (925 Kč). Her je ale ve slevách mnohem víc, takže doporučujeme se vydat hledat svého oblíbence na vlastní pěst přímo v obchodě Steamu. Akce končí 29. listopadu.

Slevy nejsou to jediné, co na Steamu momentálně jede. V rámci Steam Awards komunita rozhoduje o tom, které hry a studia si zaslouží ocenění za práci v letošním roce. Kromě kategorie "Hra roku" můžete hlasovat třeba o nejinovativnější hře nebo nejlepším soundtracku.