Na Switch míří další klasika. THQ Nordic oznámilo port prvního dílu série Gothic s upraveným UI a ovládáním

Fanoušci Gothica už dlouho vyhlížejí remake prvního dílu. THQ si s ním dává značně na čas. Čekání budou mít od 28. září příjemnější hráči na Switchi, kam zamíří port Gothic Classic. Legendární RPG jistě nebude problém rozběhnout i na této konzoli vzhledem k tomu, že už má svá léta. Aby bylo hraní pohodlnější, tak tato verze bude mít upravené uživatelské rozhraní i ovládání.

Gothic je nechvalně známý tím, že při hraní jste mohli narazit na bugy. Na spoustu bugů. O nápravu některých z nich se musela postarat sama komunita skrz vlastní patche. S vydáním této verze ale THQ Nordic hodlá zazáplatovat celou řadu děr a nedodělků. Vedle samotného oznámení si připravili i kompletní výpis všech oprav, který je opravdu dlouhý. Týká se příběhu, umělé inteligence, animací a řady dalších prvků hry.

Pokud stále nedáte dopustit na fyzické kopie her a rádi byste na své poličce měli i Gothic ve verzi pro Nintendo Switch, tak máte možnost. Od 28. září se totiž budou prodávat i krabičky. Není jisté, jestli budou k dostání běžně v obchodech. Nejjistější tak bude, když zamíříte na oficiální stránky obchodu THQ Nordic. Zcela jistě to také není naposledy, co o Gothicu ve spojení se Switchem slyšíme. Už koncem minulého roku se na sociálních sítích objevila fotka, na které můžete vidět Switch s druhým Gothicem na displeji. O jeho vydání ale zatím nebylo nic bližšího řečeno.