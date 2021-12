Na televizích LG nativně běží cloudové služby Nvidia GeForce Now i Google Stadia

I když je využívání cloudových služeb pro hraní oproti klasickým způsobům stále v menšině, pro některé hráče je to hlavní způsob, jakým si užívají ty nejnovější kousky. Nyní jsou ještě přístupnější pro majitele televizí od LG s operačním systémem webOS. Nepotřebujete žádný další hardware, stačí mít podporovaný ovladač a v GeForce Now si můžete okamžitě zkusit jednu z více než 35 bezplatných her.

Vyzkoušeli jsme GeForce Now s RTX 3080 - vyšší rozlišení, vyšší výkon a HDR

Mezi nimi se najdou velké tituly jako Marvel's Guardians of the Galaxy, Crysis Remastered Trilogy nebo Destiny 2. Pro širší využití už se ale neobejdete bez měsíčního předplatného, které začíná na 269 Kč.

Google Stadia nově podporuje Samsungy řady Galaxy S21 a Galaxy Note20

V případě Stadie už to bez předplatného nejde vůbec. Tam hráče čeká více než 200 her, přičemž máte přístup ke 30 z nich v rámci Stadia Pro, která vás vyjde na 269 Kč. Tato nabídka se postupně rozšiřuje. I tentokrát se obejdete bez dalšího hardwaru. Opět postačí podporovaný ovladač.

Zdroj: TZ