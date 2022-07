Na televizích Samsung už se obejdete bez konzole. Kromě aplikace Xboxu jsou k dispozici i další streamovací služby

Není to tak dlouho, co Xbox oznámil příchod svého streamovaného hraní i na televize Samsung. Na nejnovějších modelech už ho najdete v novém Gaming Hubu.

Streamované hraní je žhavým tématem už dlouhá léta. Nyní k němu budou mít velmi snadnou cestu i majitelé letošních modelů chytrých televizí Samsung. Nepotřebujete žádné extra doplňky. Skrz Gaming Hub se dostanete k Xbox aplikaci, vedle které nechybí ani GeForce Now, Stadia nebo méně známá služba Utomik.

Ke hraní nepotřebujete konzoli. Stačí mít ovladač a můžete se pustit do akce. Podporovaná by měla být většina populárních ovladačů. Chybu tedy neuděláte s Xbox ovladačem nebo Dualsense. Podpora nechybí ani u gamepadů, které vznikly ke službám Stadia nebo GeForce Now.



Nový Gaming Hub najdete na těchto televizích

Pokud nemáte nejnovější model nebo se vám zamlouvá jiná značka a chtěli byste i tak podobným stylem hrát hry z Xboxu, tak v budoucnu bude k dispozici jednoduché řešení. Microsoft pracuje na malém donglu, který momentálně známe pod označením Keystone. O jeho příchodu na trh každopádně moc oficiálních informací nemáme.

Zdroj: Samsung