Na výstavě CES se odhalila data vydání očekávaných pecek Playstationu

Právě nám probíhá digitální výstava CES 2021 a mimo technologií a techniky se odhalilo i něco málo z videoherní branže. Sony vyrukovalo s novým videem, které přibližuje očekávané hry platformy Playstation 5 a dozvěděli jsme se i data vydání některých z nich. Alespoň přibližná.

PS5 má největší start v historii, další kusy budou před koncem roku

Mysteriózní thriller Pragmata skočil na rok 2023, fantasy Project Athia se objeví o něco dříve, v lednu roku 2022. Indie hříčku s kočkou, Stray, si zahrajeme v říjnu letošního roku, ještě předtím si ale užijeme slibné dobrodružství Kena: Bridge of Spirits, a to už v březnu. Nakonec velmi lákavá indie hra Little Devil Inside dorazí v červenci letošního roku a horor Ghostwire Tokyo v říjnu.

Vypadá to tedy, že PS5 čeká velmi solidní úvodní rok.