Na World of Warcraft Shadowlands si počkáme déle, oznámil Blizzard

Nejnovější rozšíření oblíbeného MMO RPG World of Warcraft dorazí se zpožděním. Nová expanze měla do WoWka dorazit 27. října, ale toto datum zřejmě vývojáři nestíhají. Problém je prý ve vybalancování endgame obsahu. Podezření hráči začli mít už dříve, protože netrpělivě čekali na pre-patch, který expanzím World of Warcraft předchází.

"Během posledních měsíců plných testování jsme udělali obrovský pokrok v doladění klíčových herních prvků a hratelnosti samotné. Jsme v bodě, kdy jsou zóny, kampaně, levelovací questy a příběh připravené k vydání. Nicméně, jak si vše začlo sedat a my přijímali i zpětnou vazbu od vás, bylo nám jasné, že bude potřeba ještě trochu času na doladění některých detailů. Především vybalancování některých prvků spojených hlavně s konečnou fází hry," prozradil Blizzard.

Nového rozšíření bychom se však i nadále měli dočkat alespoň někdy v tomto roce.