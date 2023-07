Na Xbox dorazilo nové uživatelské rozhraní. Je plynulejší a zjednoduší navigaci

V rámci programu Xbox Insider už si delší dobu mohli někteří uživatelé osahat nové uživatelské prostředí na konzolích Xbox One a Xbox Series S|X. Počínaje dneškem se tato novinka vypouští do ostrého provozu. Pokud změny na vaši konzoli ještě nedorazily, mělo by to trvat maximálně dalších pár týdnů. Microsoft totiž uživatelské rozhraní vypouští mezi hráče ve vlnách.

Nový dashboard vytvořili tvůrci na základě ohlasů komunity. Díky němu se má například zjednodušit navigace ve vaší knihovně, v Microsoft Store i v nabídce her z Game Passu. Podobu prostředí si navíc sami můžete do jisté míry upravit dle libosti. Na ukázkovém screenshotu můžete vidět jako pozadí nadcházející novinku Starfield, ale místo ní můžete použít obrázek z jakékoliv další hry.

Xbox vám nyní také lépe pomůže s vybíráním her. Systém doporučování se přizpůsobí vkusu každého hráče a na základě jeho oblíbených her bude nabízet podobné tituly. Pokud pak váš Xbox využíváte i na sledování filmů a seriálu, tak v sekci Watch & Listen najdete doporučení z těchto kategorií, které jsou dostupné na vašich streamovacích službách.

Zdroj: Xbox Wire