Na Xbox zamíří AMD FSR 2.0. Hry zrychlí, případně budou lépe vypadat

Technologie chytrého upscalingu nebudou výsadou jen PC, ale zamíří také na konzole. AMD dopředu tvrdilo, že FidelityFX Super Resolution 2.0 je nezávislé na platformě, avšak tvůrci konzolí se k podpoře nevyjádřili. To platí i nadále, ale samo AMD už potvrdilo, že FSR 2.0 skutečně přijde na Xbox. Technologie bude brzy dostupná ve vývojářských nástrojích Xbox GDK, ale kdy se poprvé objeví ve hrách, to zatím nevíme.

FSR 2.0 je za dveřmi. AMD umožní hezčí i rychlejší obraz a poběží na všech grafikách

FidelityFX Resolution se stará o přepočet obrazu z nižšího rozlišení na vyšší. To by už udělal i monitor či televizor, ale v horší kvalitě. Zobrazovadlo totiž škáluje vše včetně uživatelského rozhraní (UI/HUD), kde především na textu bude vidět nepříjemné rozostření. FSR ve hře zajistí, že se škáluje jen zobrazovaná scéna, ale vrstvy uživatelského rozhraní se vykreslí ostře přímo ve vyšším rozlišení.

Druhá generace FSR navíc přidává vlastní anti-aliasing vyhlazující zubaté hrany a především temporální data. Technologie rekonstruuje chybějící detaily z předchozích snímků, AMD přitom využívá pohybových vektorů, hloubky scény a informací o barvě. Na rozdíl od konkurenční Nvidia DLSS 2.0 se detaily nedomýšlejí uměle díky strojovému učení, což sice jinak zvyšuje výstupní kvalitu, ale přidává další možné artefakty a vyžaduje to zvláštní hardware (AI jednotky).

I FSR samozřejmě do obrazu vnáší určité artefakty, které jsou podle implementace v konkrétní hře/enginu více, či méně patrné. Snad vždy ale obraz bude vypadat lépe, než kdyby zůstal v nižší rozlišení a zvětšoval to monitor či televizor. FSR pochopitelně ukousne část výkonu, však přínos je větší.

AMD stanovuje čtyři režimy kvality lišící se tím, z o kolik nižší rozlišení se vypočítá výsledné HD, FHD či UHD. Nejlepší režim Quality pro rozlišení 3840 × 2160 px vyžaduje 2560 × 1440 px na vstupu. Výsledek pak díky již aplikovanému AA může vypadat stejně nebo trochu lépe než nativní 4K.

Kvality AMD FSR 2.0 Kvalita FSR 2.0 Škálování Vstupní rozlišení Výstupní rozlišení Quality 2,25× 1280 × 720 px 1920 × 1080 px 1706 × 960 px 2560 × 1440 px 2560 × 1440 px 3840 × 2160 px Balanced 2,89× 1129 × 635 px 1920 × 1080 px 1506 × 847 px 2560 × 1440 px 2259 × 1270 px 3840 × 2160 px Performance 4× 960 × 540 px 1920 × 1080 px 1280 × 720 px 2560 × 1440 px 1920 × 1080 px 3840 × 2160 px Ultra Performance 9× 640 × 360 px 1920 × 1080 px 854 × 480 px 2560 × 1440 px 1280 × 720 px 3840 × 2160 px

Zatímco na PC si režimy volí hráč, u konzole pravděpodobně půjde o pevné nastavení ze strany vývojářů. Přinese jim to více možností, jak dělat kompromisy mezi tím, jestli zvýšit rozlišení, nebo snímkovou frekvenci. Případně jim FSR udělá určitou výkonnostní rezervu, aby mohli používat raytracingové efekty pro lepší světla a stíny. FSR by také mohlo trochu prodloužit život Xboxu One.