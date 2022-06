Na Xboxu odstartoval festival demoverzí. Vyzkoušejte s předstihem desítky her od menších vývojářských týmů

Podobně jako před pár dny na Steamu si až do pondělí můžete zahrát ukázky spousty titulů, jejichž vydání se teprve chystá.

Oproti Steam Next Festu je počet her, které si v rámci xboxového festivalu můžete vyzkoušet, o poznání menší, ale i mezi těmi 34 demoverzemi se najde několik zajímavých kousků. Jelikož se celá událost točí okolo programu ID@Xbox, tak jde hlavně o tituly od menších vývojářských studií. Vyzkoušet si je můžete na Xboxu Series S|X i Xboxu One. Akce končí 27. června.

Na první pohled velmi dobře vypadá logická adventura Boxville, která hru kombinuje s animovaným filmem. Svým stylem lehce připomíná výtvory českého studia Amanita Design. Cílem vývojářů je prý hlavně to, abyste si při hraní odpočinuli a zbavili se stresu.

O něco víc akce na vás čeká v FPS Stuffed. Podíváte se do snů malé holčičky. Nenajdete v nich ale princezny ani poníky. Místo toho se v roli plyšového medvěda budete bránit vlnám nočních můr, které převzali podobu ostatních hraček. Do boje se můžete vydat sami nebo v kooperaci až pro 4 hráče.

Jako další můžete sáhnout třeba po rytmické střílečce Metal: Hellsinger. Soundtrack tady hraje důležitější roli než je doplnění atmosféry. Pokud budete střílet do rytmu, vaše poškození se výrazně zvýší a čím déle se vám ho podaří udržet, tím víc nabírá hudba na intenzitě. Zastoupení žánrů je v Summer Game Fest Demo festivalu široké, takže můžete zapátrat na vlastní pěst, jestli některá z demoverzí sedne vašemu vkusu.

Zdroj: Xbox Wire