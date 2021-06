Nabídka práce poodhaluje další informace o chystané hře Naughty Dog

Minimálně jedním z projektu studia Naughty Dog je v současné době tajemná multiplayerová hra, o které se internetem čas od času roznese nějaká ta zpráva. Čerstvé informace lze nyní vyvodit z nabídek práce na oficiálních stránkách studia. To nyní hledá level designera a gameplay scriptera.

"Vydejte se za novým dobrodružstvím s první multiplayerovou hrou studia Naughty Dog! Chceme přinést stejné ambice a kvalitu našich špičkových příběhů a přenést je do nového unikátního multiplayerového projektu," píše se v inzerátu.

Naughty Dog možná pracuje na nové multiplayerové hře pro Playstation 5

Původně tým pracoval na multiplayerové složce ke druhému dílu thrilleru The Last of Us. Časem se ale projekt stal příliš ambiciózní a vše se tak přesunulo k projektu zcela samostatnému, který se bude snažit do online světa přetáhnout klíčové prvky her Naughty Dog.