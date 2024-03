To nejlepší z Nacon Connect 2024. Terminator Survivors, GreedFall II, řada sportů a další

Vydavatelství Nacon, které se zaměřuje hlavně na tvorbu středně velkých titulů, si uspořádalo vlastní prezentaci. Ukázali nám několik novinek, které chystají na následující měsíce a roky.

GreedFall II: The Dying World Studio Spiders se s pokračováním svého fantasy RPG představilo jako první. Kromě traileru, ve kterém se parta hlavních protagonistů dostává ze zajetí, jsme se dozvěděli, že druhý GreedFall nejdříve vyjde v předběžném přístupu na Steamu v průběhu léta. Je to vcelku nestandardní postup u singleplayerových RPG, ale třeba takové Baldur's Gate 3 si na předběžný přístup určitě stěžovat nemůže. S plnou verzí se každopádně počítá vedle PC také na PS5 a XSX. Jak napovídá podtitul hry, tak se podíváme do umírajícího světa, kterým se šíří jakási nákaza jménem Malichor. Příběh se odehrává 3 roky před událostmi prvního dílu a svět v tu dobu vypadal velmi odlišně. Tentokrát se hlavní role chopí příslušníci národa Teer Fradee, které z jejich domovského ostrova unesli kolonisté na kontinent Gacane. Zatímco v jedničce nás záhada táhla na onen ostrov, nyní budeme poznávat rozsáhlejší svět. V hlavní roli je rovnou čtveřice postav a vývojáři si prý dali záležet na tom, aby vám při hraní nepřipadalo, že je jedna z nich hlavní a ostatní jsou jen poskoci. Příběh se pak bude vyvíjet podle toho, se kterou frakcí se dáme dohromady a jak se budeme rozhodovat.

Welcome to Paradize Pokud nejste přesycení hrami se zombíky, tak tady máme další. Welcome to Paradize rovnou dnes i vyšlo. Jde o kooperační izometrickou akci, do které se můžete pustit až ve čtyřech hráčích. V tomto světě nejsou nemrtví jen vašimi nepřáteli. Lidé vyvinuli zařízení, které jim umožňuje mrtvoláky ovládat. A tak máte k sobě pomocnou sílu i při sólo hraní. Zombík může posloužit jako spolubojovník nebo třeba jako dopravní prostředek, když si na něj dáte sedlo.

Sportovky Nacon představil hned několik sportovních her za sebou v jednom souhrnném videu. Jen jediná se dočkala vlastního traileru a na tu se podíváme jako první. Studio KT Racing ukázalo novinku Endurance Motorsport Series. Kromě nic neříkajícího traileru a sloganu "jezdi jako závodník, vyhrávej jako tým" o ní víme málo. Do vytrvalostních závodů se máme pustit až v příštím roce, takže je ještě dost času na odhalení podrobností. Z popisu hry můžeme vyčíst, že kromě pilota si střihneme také roli týmového manažera v boxech a na hladký průběh závodu budeme dohlížet i z této pozice. Autoři si pro nás prý připravili systém, ve kterém je potřeba mít pro každou situaci připravenou správnou strategii. Do toho se počítají třeba změny počasí či nehody. Usednout budeme moci do vozů různých tříd včetně LMP2 a GT. Další sportovní tituly už to vzali pěkně rychle. Ani letos nepřijdou fanoušci cyklistiky o oficiálně licencovanou hru Tour de France 24, která vychází 6. června. Nechybí ani Pro Cycling Manager 2024, ve kterém se místo závodníka chopíte role trenéra a spravujete celou stáj. Do hraní se budete moci pustit také od 6. června. Na chvíli se mihnul tenisový Tiebreak, který už je od ledna dostupný v předběžném přístupu na Steamu. Tvůrci hodlají zkombinovat vše, co fungovalo v jejich předchozích hrách z tohoto sportu. Sami ale zatím netuší, kdy by mohlo přijít vydání plné verze. Ještě letos by to ale stihnout měli. Rugby 24 také dostalo své místo v souhrnném videu sportovek, ale vedle krátké ukázky se musíme spokojit jen s nicneříkajícím Coming Soon. Stejně tak více informací zatím nemáme o motokrosovém MXGP. A do kompletu nám zbývá jen skejťácké Session, které už je dlouhou dobu venku a nyní se rozrostlo o DLC Schoolyard.

Crown Wars: The Black Prince Tohle středověké taktické RPG vychází už 14. března. Ve světě, kde se najde i trocha fantasy, se mezi sebou melou rytíři a bandité hlava nehlava. Zatímco se dva perou, tak se jim ze stínu směje třetí. Kdo to je? To zjistíte velmi brzy, ale nejdřív byste se na to měli připravit. Stanete se králem vlastního panství. Své království si můžete postupně vylepšovat, čímž se značně zvýší šance na úspěch v budoucích bitvách. Vaše vojáky posíláte do tahových soubojů, kde musíte správně využívat jak jejich schopností, tak samotného prostředí, abyste měli co nejmenší ztráty.

Simulátory Podobně jako sporty se vlastního sestřihu dočkalo i několik simulátorů, které vám umožní vyzkoušet si několik rozmanitých zaměstnání a činností. Jako první přišel na scénu Chef Life, který vyšel už v loňském roce. Nyní si každý majitel základní verze může aktivovat DLC zdarma, které rozšíří vaše možnosti v kuchyni. Taxikařinu si pak vyzkoušíme už za pár dní. 7. března vychází Taxi Life: A City Driving Simulator, ve kterém je úkol jednoduchý. Musíte bez problému dovézt svého zákazníka na místo určení a udělat mu cestu co nejpříjemnější. V dalším simulátoru si také zařídíte, ale běžné auto to nebude. Na září se chystá vydání Ambulance Life, simulátoru záchranáře. Jako poslední tady máme naprosto odpočinkovou záležitost Garden Life: A Cozy Simulator. Staráte se o kytičky, zaléváte a sázíte nové. Během růstu se o ně musíte dobře starat, jinak všechna snaha přijde vniveč. Simulátor zahradníka si můžete zahrát už od minulého týdne, ale pokud chcete hrát na Switchi, tak si musíte ještě do 14. března počkat.

Test Drive Unlimited: Solar Crown KT Racing vedle vytrvalostních závodů už dlouhé roky připravuje také pokračování série Test Drive Unlimited, která byla dříve velmi populární jako přístupná kombinace arkády a simulátoru v otevřenějším světě. Solar Crown mělo vyjít už loni, ale poté, co vyšla velmi neuspokojivá ukázka z hraní, přišel další odklad. A stále nevíme, kdy Nacon jeho vydání chystá. V novém traileru si tak alespoň můžete prohlédnout záběry z projíždění krajinou ostrova Hongkong. Předvedlo se hned několik modelů aut a na pohled nevypadají špatně. Tentokrát nešlo o žádné předrenderované video, vše ve videu běží přímo v enginu hry.

Dragonkin: The Banished Velmi příjemně vypadá novinka od studia Eko Software. Diablovka Dragonkin: The Banished nám ukáže svět zruinovaný draky, ve kterém budeme proti nepřátelům bojovat sami nebo v partě čítající až čtyři hráče. Každý má odlišnou herní třídu. Jsou tady naprosté klasiky - barbar, čarodějnice, rytíř a lučištník. Kromě online kooperace bude Dragonkin podporovat také lokální hraní ve dvou. Draci mají vedle zničení světa na svědomí také příchod zlých monster, které se s nikým nepářou. Zároveň jsou ale zdrojem síly hrdinů. Díky pití dračí krve totiž můžeme využívat mocné schopnosti, které si v průběhu hry budeme rozvíjet. S tím, jak budete plnit mise a objevovat svět, se bude rozrůstat vaše domovské město. Můžete sami určit, které částí se budou rozšiřovat jako první. Skrz vylepšování se pak dostanete k silnějším zbraním a vybavení. Počkáme si ale až do února příštího roku, než si tento systém budeme moci osahat.