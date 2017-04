Nadšenec si doma postavil závodní simulátor za 600 tisíc. Rallye je jak skutečná!

Jak se dá naplno užít virtuální realita, to předvádí nadšenec vystupující na YouTube pod přezdívkou Machkun1. Postavil si simulátor, který může využívat pro více her, nyní ale předvedl sestavu v akci ve hře Dirt Rally. A je to záviděníhodná podívaná.

Základem je headset Oculus Rift, který zprostředkovává virtuální obraz. Simulaci otřesů a odstředivých sil pak zajišťuje platforma R-craft Multi-axis Motion Simulator se závodní sedačkou. Ta umožňuje pohyb v šesti osách, dokáže simulovat smyk, náklony, odstředivé síly i vibrace od povrchu vozovky.

K tomu si dopřál špičkový volant – základna SimXperience Accuforce Pro je využívána v profesionálních simulátorech, nasazen je na ni vyhovující závodní věnec volantu. Celé to vyjde v přepočtu na 42 tisíc, a to v ceně nejsou ani pedály. Ty opět zvolit nejvyšší možné kvality – HE pedals Ultimate. V přepočtu cca 33 tisíc. Bez daně...

Sekvenční převodovka SimworX Sequential Shifter za přibližně deset tisíc korun a ruční brzda DSD Hydraulic handbrake Type 3 za patnáct, to už jsou jen levnější položky v celé sadě. Výsledkem je ale profesionální simulátor, na kterém by se mohli učit závodní jezdci... Celkové náklady přesáhly v přepočtu 600 tisíc (bez daně, bez počítače).

Jenže není to až tak perfektní, jak se zdá. Systémy pro virtuální realitu ještě nejsou dostatečně připraveny k provozu na podobných simulátorech, kde se headset hýbe nejen díky pohybu uživatelovy hlavy, ale také působením pohybu simulátoru.

Jak upozornil Jan Husák z virtuální herny Holodeck, je na výše uvedeném videu na malém náhledovém displeji patrné, jak je obraz v přilbě ovlivněn pohyby celé platformy (například když se nakloní v zatáčce, má náklon simulovat pouze přetížení a auto ve hře jinak zůstává v rovině, jenže obraz v přilbě se přesto nakloní).

