Nadšenec tvoří v Unreal Enginu seriál Star Wars: KOTOR

V souvislosti s KOTORem a Unreal Enginem si nelze nevzpomenout na pět let starou zprávu, kdy se malé studio Poem Studios rozhodlo předělat Star Wars: Knights of the Old Republic do nové grafiky. Vidle mu do toho ale hodil Lucasfilm, který to nedovolil, a tak nadějný projekt Apeiron v roce 2018 skončil.

Fanoušci kutí předělávku SW: KOTOR na Unreal Enginu 4

Jenže teď je tady novinka. YouTuber na kanálu Unreal Cinema se do Staré republiky v předaleké galaxii vrátí, avšak nikoliv v herní podobě. V Unreal Enginu natočí animovaný seriál, který by měl mít deset 30–60minutových epizod. Podle reakce fanoušků ale možná budou epizody mít jen mezi 10 a 15 minutami, takže by jich bylo víc a mohly by vycházet rychleji/častěji.

Unreal Cinema neupřesňuje datum vydání ani přesný děj, zatím jen ukázal několik technologických dem potvrzujících, že skutečně adaptuje KOTOR. Viděl jsme „jeho“ Bastilu Shan, Traska Ulga, Darth Revana, drona HK-47 nebo lodě Ebon Hawk a Endar Spire. Konflikty z jedijské občanské války mezi impériem a republikou vydaly na dvě videohry, několik komiksů a povídek, takže Unreal Cinema má odkud brát.

Jen nemůže čerpat z filmů. Dostal totiž posvěcení od majitelům práv, že za jimi stanovených podmínek může seriál vydat. Akorát:

Nesmí používat video, obrazy ani hudbu z filmů.

Nesmí na tvorbu vybírat peníze od fanoušků ani videa zpoplatnit.

Seriál musí být jasně označen jako fan fiction, tudíž nemá nic společného s Disneym ani Lucasfilmem.

S oním crowdfundingem to ale autor tak trochu obchází, což by mu mohli právníci jednou zatrhnout. Na Patreonu má sbírku, ale fanoušci se mu tam skládají na jeho obecnou youtubovou tvorbu. Což by nebyl problém, jenže se on se teď zaměřuje výhradně na Star Wars.