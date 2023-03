Naruto oslaví 20 let od začátku anime novou bojovkou. Nabídne největší počet hratelných postav v sérii

Mezi adaptacemi anime a manga sérií, které spadají do žánru bojovek, je Narutova Ultimate Ninja Storm jednoznačně jednou z těch neoblíbenějších. Ani po závěru velké války ve čtvrtém díle se s tímto žlutovlasým nindžou nerozloučíme. Bandai Namco chystá Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, kde si projdeme jeho příběh od úplného počátku až do konce.

Ze hry samotné jsme toho zatím moc neviděli, ale nejspíš je bezpečné předpokládat, že styl arénové bojovky se přenese i do dalšího dílu. V kampani uvidíme útržky z anime i animace v enginu z předchozích dílů, které ale budou v nové hře oprášené, aby působili dobře ve srovnání s dnešní konkurencí. Connections mají zároveň mít nejrozsáhlejší soupisku bojovníků přesahující 120 postav. Mezi nováčky patří Ašura a Indra.

Aby to ale nebylo jen omílání již řečeného, tak ve hře najdeme i zbrusu novou část příběhu. Zatím nevíme, čeho přesně se bude týkat. Měly bychom to zjistit ještě letos, kdy májí Connections vyjít na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series S|X. Na PC a nových konzolích poběží v 60 FPS.

Zdroj: TZ