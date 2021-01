Našli jsme 7 velkých herních projektů, které zklamaly na plné čáře

Před pár dny jsme zaměřili svou pozornost na několik titulů, od kterých se v době vývoje příliš nečekalo, přesto dokázaly ve finále překvapit. Dnes to bude o něco smutnější, budeme se totiž věnovat těm hrám, do kterých herní komunita a recenzenti vkládali až příliš velké naděje na to, aby mohly být naplněny. Zjednodušeně řešeno, představíme několik her uplynulé generace, které rozhodně nedopadly dle očekávání. Tipy na 7 překvapivých herních hitů, od kterých nikdo nic nečekal Fallout 76 Jednou z nejdiskutovanějších her posledních let, myšleno v tom negativním smyslu, byl jistě Fallout 76 vývojářského týmu Bethesda. Ten se stal krátce po svém vydání naprosto ukázkovým a zároveň odstrašujícím příkladem zpackaného projektu a hry, která ani přinejmenším nedokázala naplnit očekávání hráčů.

Fallout 76 se stal obrovským zklamáním A to musíme brát v úvahu skutečnost, že nebyla vzhledem k odklonu od původní filozofie her tak velká, jako by byla v případě klasického pokračování. Jenže naklonění k multiplayerové hratelnosti se rozhodně nestalo tím zásadním problémem Falloutu 76. Hráči, byť mírně zklamaní, přesto natěšení, očekávali vydařený a akcí napumpovaný online hit ze světa milovaného Falloutu. Dočkali se však naprosto kardinálně zmršeného pokusu o revoluční posun již zaběhlé značky. K tomu navíc ještě sérii neskutečně amatérských přešlapů jako z grotesky vystřižených. Fallout 76: otloukánek roku? (recenze) Tak předně to byl totálně promarněný potenciál celého projektu spojený s otřesnou hratelností a sérií neodpustitelných bugů. Jenže to byl stále jen začátek celé tragédie, která v následujících měsících srazila studio do kolen. Jistě si vzpomínáte na řadu afér, který jsou s titulem, respektive celou Bethesdou spojeny. Zmiňme například nefungujícího herního klienta, úniky citlivých dat hráčů, tajnou a zakázanou místnost, kde si vývojáři odkládali budoucí předměty. Dále potom svět pobavila aféra týkající se plesnivějících sběratelských helem, který musely být stahovány z prodeje. Památná je též bag-gate aféra týkající se speciální sběratelské edice, která měla původně obsahovat luxusně vypadající plátěnou tašku. Ta byla však dle vývojářů drahá na výrobu, proto byla nahrazena levnější alternativou. Ta však měla s původní ideou společného jen pramálo. Inu Fallout 76 zklamal ve všech směrech a vývojáři si vybrali smůlu na dlouhé roky dopředu. Nelze upřít postupné vyladění, ta hořká pachuť v ústech však zůstane navždy.

Marvel's Avengers Marvel's Avengers byl jednou z nejočekávanějších her roku 2020. Vše vypadalo na první pohled tak strašně moc lákavě. Kupa oblíbených hrdinů, skvělá akční hratelnost, úžasné univerzum Avengers, zkušený vývojářský tým Crystal Dynamics nebo legendární Square Enix coby vydavatel. No uznejte, kdo by nečekal něco jiného, než pecku mezi oči a kandidáta na jednu z nejlepších her dosluhující generace.

Takové prodeje asi vývojáři neočekávali A ejhle, již krátce po vydání se ukázalo, že ani takové premisy nemusí na zaručený úspěch stačit. Netrvalo to totiž dlouho a po úvodním boomu se začalo ukazovat, že zvolený koncept hry jako služby, navíc s důrazem na online zápolení, nemusí být tím nejšťastnějším. Doba se sice mění a hraní je rozhodně jiné než před deseti lety, stále ovšem existuje početná a nebojím se říci většina hráčů, kteří preferují klasický příběhový singleplayer, před modely her jako Tom Clancy's The Division apod. Marvel's Avengers: na cestě za sjednocením | Recenze Marvel's Avengers se bohužel snažilo zavděčit všem, což vedlo ke vzniku prapodivného hybrida, který chtěl být univerzální hrou, jež dokáže uspokojit většinu herního trhu. To se ovšem rozhodně nepovedlo. Ne snad, že by jednotliviny nefungovaly, celý tenhle slepenec ale jako celek rozhodně nepůsobil kompaktně a ztratil své hráče rychleji, než bys řekl švec. Podle Square Enix se prodalo pouze 60% z předpokládaného objemu celkových prodejů a tržby se tak oproti roku 2019 propadly o neskutečných 60 milionů dolarů. To by však nemusel být až tak velký problém v případě, že by hra táhla a existoval nějaký potenciál do budoucna. Vzhledem ke skutečnosti, že titul na Steamu hraje průměrně jedna tisícovka hráčů měsíčně, byla by naivita očekávat nějaké zlepšení. Šance byla promarněna a Marvel's Avengers se stalo jedním z největších zklamání posledních let.

No Man's Sky Vesmírná odysea No Man's Sky rozhodně neměla jednoduchý start. Přestože v současnou chvílích lze tento projekt Hello Games hodnotit jako velice úspěšný a vydařený, v době vydání tomu rozhodně tak nebylo. Zařazení do našeho výběru je tak svým způsobem diskutabilní, nicméně hejty, které se na hru ještě nějakou dobu po vydání valily rozhodně naznačují, že očekávání sotva naplnila.

Dnes je NMS hitem, po vydání však šlo o propadák V době vývoje se jednalo o skutečně masivně sledovaný projekt, který neměl ve své době obdoby. Téměř nekonečný prostor k průzkumu, procedurálně generovaný svět, který sliboval jedinečné a hlavně neopakující se zážitky či neskutečnou míru svobody. To všechno byla hlavní lákadla, na která vývojáři lovili miliony a miliony napjatých fanoušků. No Man's Sky NEXT: když se sliby stanou skutečností (recenze) Ambice však bohužel převýšily schopnosti vývojářů. A to samé se týká i samotného očekávání. To totiž převýšilo hodnotu finálního produktu. Naděje byly rozprášeny na prach. Hráčům se tak namísto přelomové výpravy dostal v roce 2016 průměrně vypadající titul plný hloupých bugů, navíc s mizernou hratelností. V No Man's Sky zkrátka nebylo co dělat a když, tak to rozhodně nebylo zajímavé. Stejně katastrofálně dopadl i nekonečný vesmír, který rozhodně nenaplnil představy. Byť vše vypadalo naprosto katastrofálně, je třeba uznat, že vývojáři svoji snahu nevzdali a slíbili nápravu. A ta skutečně přišla. Každý následující update hru vylepšoval a posouval stále blíže slibovaným ideálům. S příchodem verze NEXT už můžeme hovořit o velkolepém návratu a No Man's Sky se stalo znovunalezeným hitem. Cesta k tomu ovšem byla hodně trnitá.

Aliens: Colonial Marines Cokoli z univerza světa Vetřelců je vděčné téma a poměrně chytlavá látka. Zároveň ale poněkud citlivá na zpracování, neboť hranice mezi úspěchem a totálním propadákem je skutečně tenká. Své by o tom mohla vyprávět pětice vývojářských týmů, které se před rokem 2013 podílely na vývoji titulu Aliens: Colonial Marines. Ten vyšel již na předminulou generaci konzolí, takže PS3, Xbox 360 a pochopitelně také na PC.

Tenhle kousek je jedním z nejhorších z vetřelčího světa Aliens: Colonial Marines víceméně volně přemítají dějovou linku filmové předlohy druhého filmu. Titul tak sliboval nezapomenutelnou vesmírnou přestřelku s původní atmosférou, která opět oživí odkaz legendárních vesmírných potvor. No, nestalo se. Výsledkem bohužel byla snad nejhorší hra z univerza Vetřelců vůbec. Aliens: Colonial Marines – zapomenutí hodná záležitost Hráče sice na srdci zahřály slibované odkazy a v té době perfektní stylizace, zbytek ovšem stál slušně řečeno za prd. K čemu známý svět, když selhává hratelnost, grafická prezentace, animace a akce je nápaditá jak díra na ponožce? Výsledkem byla sotva průměrná akce ve známém světě, což bylo pro tak očekávaný titul opravu hodně málo. A hráči, stejně tak jako recenzenti, dali svojí nevoli najevo krátce po samotném vydání. Titul sice dokázal krátkodobě zabavit, stalo se tak hlavně díky svému jménu. Celkově šlo bez diskuzí o jasné zklamání a ukázkový případ nenaplněných slibů a očekávání.

Rage 2 První díl akční jízdy Rage vývojářského týmu idSoftware ve své době osvěžil vody first-person stříleček. Částečně otevřený post-apokalyptický svět, výborná hratelnost, skvělá atmosféra a nadprůměrná grafická prezentace. V roce 2011 tak vznikla nová a perspektivní herní značka, která měla a věříme, že dodnes má, potenciál stát po boku těch největších hitů.

Rage 2 není špatná hra, očekávání však nenaplnila Přestože byl ve své podstatě první díl tak trochu nedoceněný, oznámení druhého dílu dokázalo rozvířit herní vody poměrně slušně. Pravda, začaly se objevovat nějaké ty obavy ohledně svěření značky týmu Avalanche Studios, členové id Software ovšem od začátku upozorňovali, že na projekt dohlíží a nedovolí žádné komplikace. RAGE 2: schizofrenní postapokalypsa (recenze) Jenže opak se stal pravdou. Ne snad, že by Rage 2 bylo tou nejhorší hrou poslední doby, pocit pachuti však zůstává dodnes. Vytratila se původní skvělá atmosféra, titul srážely neustále se opakující questy, bídné grafické zpracování, stejně tak jako nevybalancovaná hratelnost, která rozhodně nenaplnila prvotní očekávání. Výsledkem byly průměrné recenze a zklamání hráčů. Metacritic udává hodnotu pro PS4 na 67% respektive 5.9. Celkově je tak vidět, že Rage 2 nebylo až tak špatné v detailech, ale spíše nefunguje jako celek. Hráči zkrátka nedokázali odpustit odklon od původního ducha a přiblížení k mainstreamu. Rage 2 se zaprodalo a nenaplnilo původní sliby.

Anthem Anthem se mělo stát něčím skutečně výjimečným. Studio BioWare již dlouho před vydáním lákalo hráče na úžasné grafické orgie, frenetickou akci a nepřeberné možnosti, které budou kořenit celkovou hratelnost. Všechno to na papíře znělo skutečně skvěle, ostatně i marketingové kampaně hlásaly neskutečnou pecku, která bude mít potenciál konkurovat těm největším hitům. Inu, papír snese cokoli.

Velký hit se nekonal, Anthem zklamal Z velkého giganta a jedné z nejočekávanějších her roku 2019 nakonec vznikl prapodivný a nevyrovnaný mrzáček, který odradil jak hráče, tak samotné recenzenty. Titul sice zdobily relativně zábavné boje či soubor několika světlejších momentů, naopak do vod podprůměru ho srážel nudný a lineární příběh, technická stránka či samotná herní doba. Z velkolepého díla, o kterém měli bohové zpívat písně, se stalo malinké ptáče, který krátce po svém vylíhnutí zdechlo na ptačí chřipku. Anthem: když áčková produkce klopýtá (recenze) Podíváme-li se na souhrnné hodnocení na webu Metacritic, PC verze nese hodnocení 59 respektive 4.0 ze strany hráčů, což je, uznejme všichni, totální propadák. A přitom start vypadal výborně. Z hlediska prodejů Anthem krátce po vydání překonalo hity jako Metro Exodus nebo Far Cry: New Dawn, což rozhodně nejsou zanedbatelní soupeři. Prvotní údaje však rozhodně neodpovídaly celkovým prodejům. Z tohoto hlediska se stal Anthem zklamáním, což potvrzuje i skutečnost, že ve srovnání s Mass Effect: Andromeda se prodala sotva polovina kopií. Rozhodně nešlo o špatnou a nefunkční hru, musíme si ale přiznat, že výsledný produkt rozhodně nenaplnil původní očekávání o jedné z nejlepších her daného období. Uvidíme, co přinese slibovaný restart.