Našli jsme nejlepší české hry. Je mezi nimi temný Vietcong, kultovní Mafia i virtuální Beat Saber

Z českých luhů a hájů se do světa dostala celá hromada kultovních herních počinů. Pojďme se podívat na ty nejvěhlasnější.

Creaks Náš hlavní protagonista zjistí, že z jeho pokojíku nevedou jen dveře, ale skrývá se v něm i průchod do podzemí. Po krátkém průzkumu se chce vrátit zpátky, ale bohužel ho zradí jeden z žebříků, a tak nezbývá nic jiného, než aby se vydal to tmavých hlubin příbytku neznámých bytostí. Co jsou zač a jak se zase dostanete domů? To jsou otázky, na které už budete muset najít odpověď sami. Po několika adventurách se studio Amanita Design vydalo směrem k logické plošinovce. Hádanky jsou nápadité a v jejich řešení vám častokrát pomohou obyvatelé podzemního sídla. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 1 988 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Amanita Design

Vývojář: Amanita Design

Datum vydání: 22. 7. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Euro Truck Simulator 2 Doručování zásilek v kamionech může znít docela nudně. Pro spoustu hráčů je to ale ten správný recept na pořádný relax. V Euro Truck Simulatoru 2 vás čeká doručování ve spoustě evropských států. Podíváte se třeba do Polska, Německa, Anglie nebo třeba k nám do Česka. Není to ale jen o přepravě jedním kamionem. Založit si můžete rovnou celou dopravní firmu. Svá vozidla si můžete dle libosti upravovat. To se týká vylepšení výkonu i kosmetických doplňků. Pokud by pro vás v základu měl Euro Truck Simulator 2 málo obsahu, tak pro něj vyšlo i několik DLC rozšíření, díky kterým se herní mapa ještě pěkně rozroste. Jmenovitě se tak můžete podívat třeba do Skandinávie, Francie nebo Itálie. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 396 647 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: simulace, dopravní hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: SCS Software

Vývojář: SCS Software

Datum vydání: 16. 1. 2013 Digitální distribuce: Steam

Factorio Pointa Factoria je budovat a stavět. A co? To už je víceméně na vás. Hlavní je, abyste neustále měli dostatek zdrojů a aby vaše automatizované továrny šlapaly jako hodinky. To častokrát ale není nic jednoduchého, obzvlášť pokud se nespokojíte se základními mechanismy a budete chtít výrobu ve svých výtvorech posunout ještě na vyšší úroveň. Ze začátku ale budete dělat všechno ručně. Během budování se pak musíte vypořádat i s nepřáteli, kteří vaše plány zvládnou pěkně zkomplikovat. Do hraní se také můžete pustit i v kooperaci. Jelikož hra podporuje i fanouškovské mody, tak množství možností ještě několikanásobně narůstá. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 8 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 108 366 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie, byznysová/tycoon hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Wube Software LTD.

Vývojář: Wube Software LTD.

Datum vydání: 14. 8. 2020 Digitální distribuce: Steam, GOG

Vietcong Zpravodajský seržant Steve R. Hawkins přilétá do tábora Nui Pek. Chvíli poté, co dorazí, už se vydává na jednu z mnoha misí, na kterých ho doprovází členové jeho týmu. Konflikt války ve Vietnamu se do her mockrát nedostal, ale Vietcong ho na svoji dobu zpracoval velmi dobře. Byl také jednou prvních z her, kde jste při střelbě mohli využít pohled přes mířidla zbraně. Vietcong vytvořilo dnes už neexistující studio Pterodon spolu s Illusion Softwork. U nás se proslavil nejen díky výbornému zpracování, také tomu pomohl legendární český dabing. V současnosti bohužel základní hru ani datadisk Vietcong: Fist Alpha není možné legálně pořídit na žádné z digitálních distribucí. Hodnocení recenzentů: 74 % (z 22 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 86 % (z 116 hodnocení) Platforma: PC

Žánry: akční hra, střílečka FPS, historická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Gathering

Vývojář: Pterodon

Datum vydání: 26. 3. 2003

Mafia: The City of Lost Heaven První Mafii snad není potřeba dlouze představovat. Příběh o tom, jak Tommy Angelo k mafiánství přišel, znají u nás i lidé, kteří se o hry zajímají jen okrajově. Ve své době byla Mafia společně se třetím Grand Theft Auto průkopníkem v žánru městských akcí. Mafia ale na rozdíl od konkurence vsázela na realističtější zpracování, což šlo cítit třeba při řízení aut. V roce 2020 se Mafia dočkala kompletního remaku, který sklidil rozporuplné ohlasy. Na pohled vypadá nově zpracované Lost Heaven parádně a znovu nahraný český dabing se povedl. Nicméně změny v příběhu a úpravy některých misí ve druhé polovině hry nebyly zrovna k lepšímu. Stále se tedy rádi vracíme k původní Mafii z roku 2002. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 27 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 6 007 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 2

Žánry: akční adventura, historická hra, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 24 h (hlavní příběh), 30 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Gathering

Vývojář: Illusion Softworks

Datum vydání: 27. 8. 2002 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Kingdom Come: Deliverance Pro výlet do středověkých českých zemí neexistuje lepší volba, než Kingdom Come od studia Warhorse. Vrátíme se na začátek 14. století a společně s Jindřichem, synem kováře, prožijeme příběh založený na skutečných historických událostech. Jeho vesnice se stane cílem nájezdu armády žoldnéřů. Kvůli tomu přijde o rodiny i přátele. Sám ale dokáže vyváznout a vydává se na cestu pomsty. V Kingdom Come najdete kromě příběhu i nádherně zpracovanou přírodu. Můžete navštívit místa jako Stříbrná Skalice, Mrchojedy nebo Rataje. Jednu vesnici si i sami můžete vybudovat. V DLC From the Ashes se stanete rychtářem Přibyslavic a je na vás, jaké budovy postavíte a koho si do své vesnice pustíte. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 60 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 68 552 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční adventura, historická hra, akční RPG

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 69 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Warhorse Studios

Vývojář: Warhorse Studios

Datum vydání: 13. 2. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Blackhole Vaše vesmírná loď je pohlcena černou dírou, ale naštěstí to pro vás neznamená úplný konec. Přistanete na neznámém objektu jménem Entity. Z prostého nosiče kávy se z vás během mrknutí oka stane ten jediný, kdo může zachránit zbytek posádky a pokusit se uvést loď zase do provozu. To všechno za doprovodu neuvěřitelně ukecané umělé inteligence Auriel. Pro projití úrovní v Blackhole budete muset využít precizního pohybu a mechinky otáčení obrazovky. V každé úrovni se skrývá několik nanobotů, kteří vaši loď zvládnou opravit. Někdy se na první pohled může zdát nemožné, že se k nim vůbec můžete dostat. Musíte využít prostředí a otáčení obrazovky na maximum, pokud je budete chtít vysbírat všechny do posledního. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 6 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 550 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: FiolaSoft Studio

Vývojář: FiolaSoft Studio

Datum vydání: 27. 2. 2015 Digitální distribuce: Steam, GOG

Someday You'll Return Pokud máte rádi českou přírodu, tak je tohle hra pro vás. V některých částech dokáže také polekat a při procházkách lesem z ní atmosféra přímo sálá. V lese se vyznáte díky turistickým značkám a česky popsaným informačním tabulím. Dojde také na vaření dryáků ze známých bylinek. Hlavním hrdinou je Daniel hledající ve zdejších hvozdech svoji dceru. Není to pro něj nepříjemné pouze z toho důvodu, že jeho dcera neutekla poprvé, ale také proto, že do těchto krajin už nehodlal nikdy vkročit. Důvody k tomu má dobré, ale o těch se dozvíte až v průběhu hraní. Během toho se proplétáte skrz houští a jeskyně, abyste zjistili, co se vlastně stalo. I když není prostředí Someday You’ll Return vytvořené přesně podle reality, narazíte na celou řadu míst, které můžete navštívit i ve skutečném světě. Abyste hledání neměli složité, tak na každém z nich najdete QR kód s přesnou polohou na mapě. Hodnocení recenzentů: 66 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 422 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: CBE software

Vývojář: CBE software

Datum vydání: 5. 5. 2020 Digitální distribuce: Steam, GOG

ARMA 3 V příběhové kampani si prožijete příběh vojáka Bena Kerryho. Během tří epizod se seznámíte se všemi důležitými mechanikami, které tento vojenský simulátor zahrnuje. Pak už vám hra dává naprosto volnou ruku. Na dvojici středomořských ostrovů o rozloze přes 290 km2 se můžete volně pohybovat pěšky i ve vozidlech, kterých je tady několik desítek druhů. Kromě toho se do bojů můžete pustit i v multiplayeru. Kromě oficiálních herních režimů Defend a Seize je k dispozici i spousta dalších, které do hry tvoří komunita fanoušků. Studio Bohemia Interactive ale tvorbu nového obsahu nenechává jen na moderech. Vyšla celá řada DLC doplňků, ze kterých vyčnívá hlavně Apex, které do hry přidává rovnou celé souostroví. Hodnocení recenzentů: 74 % (z 38 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 160 460 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: simulace, střílečka FPS

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 71 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Bohemia Interactive

Vývojář: Bohemia Interactive

Datum vydání: 5. 3. 2013 Digitální distribuce: Steam

Feudal Alloy Attu býval obyčejným farmářem. To se ale změnilo poté, co banditi napadli jeho vesnici, spálili domovy zdejších robotů a ukradli jim veškeré zásoby oleje. Nyní se musí chopit meče a zločince pronásledovat skrz krajiny plné nebezpečí. Ještě před tím, než se postaví svým nepřátelům, se na to ale musí pořádně vybavit. Feudal Alloy patří do žánru metroidvania, takže se odehrává v jednom velkém propojeném světě. Do některých jeho částí se ale zprvu nedostanete, protože pro přístup musíte pro Attua najít nějaké vylepšení. Během toho narazíte i na spoustu vybavení. Proti finálnímu bossovi zkrátka nemůžete jít s obyčejným mečem. V boji si ale neustále musíte hlídat, aby se Attu nepřehřál a bez dostatku oleje by to také nešlo. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 7 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (67 % od 504 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Lukas Navratil

Vývojář: Lukas Navratil

Datum vydání: 17. 1. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

El Matador El Matador je akce z pohledu třetí osoby, která se inspirovala Maxem Paynem. I zdejší protagonista během svých skoků a přemetů zpomalí čas, takže má možnost se snadno vypořádat s přesilou zločinců. Místo detektiva či policisty se vžijeme do role agenta DEA, který se vypořádává s drogovými kartely ve Střední a Jižní Americe. Musíte se tak vypořádat s nejedním narkobaronem. Na hře pracovalo dnes už neexistující studio Plastic Reality Technologies. El Matador je jejich poslední hrou a ve své době byla chválena zejména díky své grafice. Podobnost s Maxem Paynem nebyla jen v použitých mechanikách, ale obě hry navíc využívaly engine Max-FX. Nechyběl ani kompletní český dabing, který je součástí i digitální verze na Steamu. Hodnocení recenzentů: 54 % (z 24 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (69 % od 240 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční hra, střílečka, hra z pohledu třetí osoby

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Red Mile Entertainment

Vývojář: Plastic Reality

Datum vydání: 29. 9. 2006 Digitální distribuce: Steam

Posel smrti Britský šlechtic Samuel Gordon se po dvanácti letech vrací do své rodné země. Ve svém panství Black Mirror se snaží najít důkazy o tom, že předčasná smrt jeho předka Williama Gordona nebyla jen nešťastná náhoda. Po nalezení jeho osobního deníku a zjištění, že to není v těchto krajích jediná záhadná smrt, se dává do vyšetřování záhad týkajících se nejen rodiny Gordonů. Posel smrti je klasickou point'n'click adventurou, ve které kromě hodin konverzací postav řešíte logické hádanky. Ve hře nechybí kompletní český překlad včetně dabingu, kde zazní hlasy herců jako je Michal Dlouhý, Radoslav Brzobohatý nebo Květa Fialová. Po prvním díle následovaly ještě dva další, ale jejich tvorby se místo českých Future Games ujalo německé studio Cranberry Productions. Hodnocení recenzentů: 58 % (z 21 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 793 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: The Adventure Company

Vývojář: Future Games

Datum vydání: 20. 10. 2003 Digitální distribuce: Steam, GOG

Dark Train Hlavním dějištěm hry je vlak vytvoření geniálním vynálezcem D. W. Tagrezbungem. Na zakázku od neznámého klienta vytvořil stroj, který má představovat model světa, ale bez toho, aby v něm byli lidé. V den jeho dokončení vynálezce zemřel, a tak se o doručení jeho poslední zakázky musí postarat mechanická krakatice Ann 2.35f, kterou ovládá hráč. Hlavní mechanikou hry je prohazování vagónů vlaku. Těmito změnami můžete ovlivnit to, co se ve vagónech děje. Každý z nich v sobě ukrývá jiný model lidského světa s odlišným prostředím. To se odvíjí nejen o pořadí vagónů, ale také od množství zdrojů, které máte k dispozici. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 8 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (79 % od 91 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Paperash studio

Vývojář: Paperash studio

Datum vydání: 25. 10. 2016 Digitální distribuce: Steam

UFO: Aftermath Trojrozměrná taktická strategie, ve které si společně se svojí jednotkou prožijete sci-fi příběh plný mimozemšťanů. Země byla napadena a vy musíte udělat vše, co je ve vašich silách, abyste nepřátelské útoky odrazili. Členové vaší jednotky se s každou úspěšnou misí zlepšují a záleží na vašem rozhodnutí, do kterých atributů jejich nabyté zkušenosti budou směřovat. Kromě jednotky se budete muset starat také svoji základnu a správu území, které se vám podaří držet pod kontrolou. Nemalou část hry ale strávíte na bojišti, kde se kombinují prvky z tahových a real-time strategií. Každý průchod se navíc liší díky náhodně generovaným misím, kde se může objevit přes 100 různých druhů cílů. Hodnocení recenzentů: 67 % (z 23 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (78 % od 177 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie, tahová hra, sci-fi

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Cenega Publishing

Vývojář: Altar Interactive

Datum vydání: 15. 10. 2003 Digitální distribuce: Steam, GOG

Original War Real-time strategie, ve které se vydáváme na ruský východ. Na Sibiři dopadl meteorit a během jeho prozkoumávání byl objeven záhadný mimozemský artefakt EON, o který mají zájem kromě Sovětského svazu také Spojené národy. Ukáže se, že jde o stroj času, který ke svému pohonu potřebuje nerost siberit, který se nachází právě na Sibiři. Original War nabízí možnost hrát za obě strany konfliktu. Zatímco v roli Američanů vysíláte do minulosti tým, který má za úkol ukořistit siberit a zakopat ho na Aljašce, aby ho vědci v budoucnu mohli jednoduše nalézt, z ruské perspektivy je to právě naopak. Po zjištění, o co se Američané snaží, se jim snaží zabránit v získání ložisek vzácného nerostu. Hodnocení recenzentů: 61 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 1 382 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie, hra v reálném čase

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Virgin Interactive

Vývojář: Altar Interactive

Datum vydání: 3. 12. 2001 Digitální distribuce: Steam, GOG

Hidden & Dangerous 2 Taktická střílečka od Illusion Softwork, ve které se stanete velitelem speciální jednotky. Během druhé světové války se budete vydávat na mise do různých částí světa. Kromě Evropy zamíříte i do Afriky nebo na Myanmar. Jedna z misí vás zavede i do Čech do smyšlené obce Liptákov, což je odkaz na divadlo Járy Cimrmana. Stejně jako průběh mise je důležitá i příprava. Sami rozhodujete, co členové jednotky budou mít ve výbavě. Musíte být připraveni na každou situaci. Pokud narazíte na tank, tak se bez protitankových min nebo raketometu zkrátka neobejdete. Během hraní si můžete volně přepínat mezi pohledy z první a třetí osoby. Pro Hidden & Dangerous 2 vznikl také datadisk Sabre Squadron, který přidává 9 nových misí ve Francii, Africe nebo na Sicílii. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 26 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 85 % (z 72 hodnocení) Platforma: PC

Žánry: akční hra, střílečka FPS, taktická hra, historická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Gathering

Vývojář: Illusion Softworks

Datum vydání: 21. 10. 2003

Machinarium Ve světě obývaném pouze roboty se Josef snaží dokázat, že ještě nepatří do starého železa. S vaší pomocí se pokusí najít cestu zpět a překonat všechny nástrahy, které si pro něj Bratrstvo černé čepice přichystalo. Kromě toho vás čeká také záchrana jeho přítelkyně Berty. Machinarium je tradiční adventurou studia Amanita Design. Kromě nádherně zpracovaného prostředí nechybí ani jejich typický styl vyprávění příběhu, kdy se postavy mezi sebou dorozumívají pouze posunky a žvatláním. Pochopí ho tedy každý hráč bez ohledu na to, jakým jazykem mluví. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 47 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 8 020 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Switch, Xbox One

Žánry: adventura, hra z pohledu třetí osoby, point-and-click, sci-fi

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Amanita Design

Vývojář: Amanita Design

Datum vydání: 16. 10. 2009 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Operation Flashpoint: Cold War Crisis Taktický vojenský simulátor, který vás provede operacemi v dobách studené války. Obavy ze třetí světové války jsou stále vyšší. My se vydáváme na Maldenský ostrov, kde neustále probíhají boje. I když to už několikrát vypadá, že se konflikt blíží ke konci, vždy se jeho průběh ještě o něco zkomplikuje. Musíte tedy využít všech dostupných prostředků, abyste zažehnali hrozící krizi. Dnes už tuto hru pod původním názvem na digitálních distribucích nenajdete. Studio Bohemia Interactive ji ale v roce 2011 vydala znovu jako ArmA: Cold War Assault. Dočkala se také dvojice rozšíření s podtituly Resistance a Red Hammer. V prvním jmenovaném se vracíme ještě o pár let zpět do minulosti, kdy se ostrov poprvé stane terčem sovětských jednotek. Red Hammer pak v roce 2002 vytvořilo studio Codemasters a v něm si zahrajeme za jednoho ze sovětských vojáků. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 21 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 1 760 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční hra, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Codemasters

Vývojář: Bohemia Interactive

Datum vydání: 30. 8. 2001 Digitální distribuce: Steam, GOG

Beat Saber Beat Saber spojuje virtuální realitu s rozsekávání barevných kostek do rytmu světoznámých písniček. Jednoduchý koncept si díky bezchybnému zpracování vysloužil úspěch po celém světě a je jednou z her, která motivuje hráče k tomu, aby si headset pro virtuální realitu vůbec pořizovali. Nejde jen o trefování se do rytmu. Kostku je potřeba přeseknout správným směrem a také se vám občas do cesty postaví stěny, kterým se musíte vyhýbat. Společnost Beat Games začínala jako nezávislé studio, ale roku 2019 byla odkoupena Facebookem a nyní patří do skupiny Oculus Studios. Jejich hra se neustále rozrůstá díky spolupracím s interprety z rozmanitých hráčů. Skrz DLC balíčky si můžete v Beat Saberu zahrát třeba za doprovodu skladeb od Linkin Park nebo BTS. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 7 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 56 490 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4

Žánry: virtuální hra, rytmická hra, hudební hra

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 22 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Hyperbolic Magnetism

Vývojář: Hyperbolic Magnetism

Datum vydání: 21. 5. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Mashinky Mashinky začínaly jako projekt jediného vývojáře, ale od svého uvedení do předběžného přístupu se rozrostly do nevídaných rozměrů. Váš cíl je nicméně stále stejný. V této strategii se snažíte vytvořit vlastní dopravní impérium. Na procedurálně generovaných mapách jste z počátku měli k dispozici pouze železniční tratě, ale nyní je součástí vaší společnosti i silniční doprava. Postupně se vaše společnost rozrůstá a skrz 7 historických ér se mění vaše možnosti. Od parních lokomotiv se tak dostanete až k moderním strojům. Do budování se můžete pustit také v multiplayeru. Ostatní hráči vám s údržbou a rozšiřováním vaší společnosti mohou pomáhat nebo naopak můžete být jeden pro druhého konkurencí. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 1 845 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: strategie

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Jan Zeleny

Vývojář: Jan Zeleny

Datum vydání: 6. 10. 2018 Digitální distribuce: Steam

Space Engineers Chtěli jste si někdy postavit vlastní vesmírnou základnu? Přesně tohle můžete udělat ve Space Engineers od studia Keen Software House. Budování bezpečného příbytku ale není to jediné, o co se musíte starat. Je potřeba sehnat dostatek surovin a hlavně přežít. Vesmír není zrovna nejvhodnější prostředí pro přežívání. Bez dostatku kyslíku a dalších zdrojů se zkrátka neobejdete. Po zajištění základních potřeb se můžete dostat až k tvoření vesmírných lodích, cestování k cizím planetám nebo výrobě strojů, které vám přežívání značně usnadní. Pokud si chcete jen volně stavět, tak kromě survival módu hra nabízí také creative, kde se můžete do sytosti vyřádit. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 80 597 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox One

Žánry: strategie, akční adventura, pěstování/stavění, sandbox

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Keen Software House

Vývojář: Keen Software House

Datum vydání: 28. 2. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Memento Mori Ve starodávné Ermitáži v Petrohradu byla trojice obrazů nahrazena padělky. Zprvu se zdá, že se jedná o obyčejnou krádež umění, ale plukovník Ostankovich v tom vidí něco víc. Podle něj za tím stojí tajná skupina, která ukrývá spoustu uměleckých děl na tajných místech. Najímá si tedy Maxima Duranda, který společně s Larisou Svetlovou zahajují pátrání. Během hraní se obě postavy střídají v hlavní roli. Spolu s nimi se dostanete nejen do Petrohradu, ale třeba i do Lyonu nebo Skotska. Do loupeží obrazů se zamotají i záhadné vraždy a děj pěkně nabere na obrátkách. Je na vás, abyste celou záhadu dokázali vyřešit vyslýcháním svědků a překonáváním logických hádanek. Hodnocení recenzentů: 66 % (z 12 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (64 % od 151 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, 3D hra, střílečka FPS

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Got Game Entertainment

Vývojář: Cinemax, Centauri Production

Datum vydání: 29. 7. 2009 Digitální distribuce: Steam

Dead Trigger 2 Českým hrám se daří i na mobilních zařízeních. V Dead Trigger 2 od Madfinger Games se budete snažit přežít zombie apokalypsu. Abyste se proti rozmanitým druhům nemrtvých dokázali ubránit, budete mít k dispozici bohatý arzenál zbraní. Když už dojde munice do pušek, samopalů a brokovnic, vždy můžete sáhnout i po chladných zbraních jako je katana nebo mačeta. Dead Trigger 2 se od ostatních podobných her liší tím, že na obrazovce nenajdete tlačítko pro střelbu. Stačí zamířit a vaše postava už spoušť stiskne sama. Hra funguje na modelu free-to-play, takže některé doplňky do vaší výbavy si budete muset pořídit skrz miktrotransakce. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 12 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 78 % (z 40 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: iOS

Žánry: akční hra, střílečka FPS, mobilní hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: MADFINGER Games, a.s.

Vývojář: MADFINGER Games, a.s.

Datum vydání: 23. 10. 2013 Digitální distribuce: Google Play, Apple App Store

Hobo: Tough Life Tohle survival RPG vám předvede, jak těžké to mají lidé bez domova. Vaším příbytkem budou ulice města Praslav, kde si musíte sehnat dostatek jídla a tepla. Jakožto nováček si ve zdejší komunitě podivných existencí budete muset nejprve vybudovat respekt, než se dostanete k něčemu lepšímu. Zvládnete se vypracovat až na post krále žebráků? V začátcích se ale hlavně musíte postarat sami o sebe. Kromě jídla a příbytku musíte brát v potaz i hygienu. Neumytému a ve špinavém oblečení vám obyvatelé Praslavi nedají ani korunu. Špatné návyky navíc znamenají i negativní efekty pro vaši postavu. Navíc se blíží zima, takže se musíte náležitě připravit na to nejhorší roční období. Hodnocení recenzentů: 70 % (ze 2 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 4 858 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC

Žánr: hra o přežití, RPG, simulace

Herní režim: jeden hráč, online kooperace

Vydavatel: Perun Creative

Vývojář: Perun Creative

Datum vydání: 13. 4. 2021 (pro PC) Digitální distribuce: Steam