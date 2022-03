Nástupce Nintenda Switch bude podporovat DLSS a ray-tracing. Naznačuje to únik Nvidie

Včera Nvidii unikly informace ohledně jejich nadcházejících technologií. Kromě nových grafických karet se v nich ale objevila také sekce NVN2, která se má týkat nástupce Nintenda Switch. Ten má pohánět grafické jádro s architekturou Nvidia Ampere, které zajistí podporu ray-tracingu i DLSS 2.2. Už teď se některým vývojářům daří na Switchi vytvářet zázraky a s těmito technologiemi by se jejich možnosti rázem násobně rozšířily.

Na tom, že DLSS bude Nintendo u své další konzole využívat, se shodují i další zdroje. Zmíněné NVN2 má být API navržené přímo pro architekturu Ampere, aby mohla podporovat moderní technologie.

Jako v dalších podobných případech upozorňujeme, že skutečnost nakonec může být jiná, takže zkrátka nezbývá nic jiného, než čekat na oficiální informace od Nintenda. Neočekáváme, že by se s novou konzolí mělo vytasit v dohledné době. Přeci jen to není tak dávno, co vedení Nintenda o Switchi uvádělo, že je teprve v polovině svého životního cyklu. I přes slabší hardware se mu daří výborně a v měsíčních žebříčcích prodejů neustále obsazuje první příčky. Rozhodně by ale nebylo na škodu, kdyby přišel výkonnější model.

