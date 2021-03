Naughty Dog možná pracuje na nové multiplayerové hře pro Playstation 5

Studio Naughty Dog se vždy soustředilo hlavně na singleplayerové příběhové hry. Dle nové nabídky práce to ale vypadá, že se možná tým vrhne do komplexní multiplayerové hry pro Playstation 5.

Nová nabídka práce totiž mluví o posile do týmu, která má mít v malíku design multiplayerové ekonomiky a dotyčný bude mít na starosti vývoj propracovaného systému odměn, aby hráči zůstali ve hře dlouhou dobu. To se má týkat hlavně "oblasti sebevyjádření", čímž se většinou myslí customizace a úpravy hrdinů.

Neil Druckmann se stává prezidentem studia Naughty Dog

Bohužel zatím nemáme absolutně žádné další informace, které by mohly alespoň naznačit žánr, jméno nebo cokoliv jiného, takže nezbývá než počkat na oficiální oznámení. Je třeba dodat, že Naughty Dog už má zkušenosti s multiplayerem, i když jen jako součást svých velkých her jako Uncharted nebo The Last of Us. Rozhodně tedy nejde o skok víry.