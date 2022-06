Naughty Dog se připomíná s remakem The Last of Us. Podívejte se, jak bude vypadat Tess

Grafická stránka není to jediné, co dostalo solidní boost.

Jedním z příjemných překvapení bylo oznámení remaku původního thrilleru The Last of Us z konzole PS3, který se dočká opravdu razantního grafického pokroku a posunu titulu do nové generace. Naughty Dog postupně vypouští různé střípky informací a nově se na Twitteru pochlubil krátkým videem.

To ukazuje grafický rozdíl oproti původní postavě Tess a její nové verzi, mnohem věrnější herečce, která postavu ztvárnila. Mimo nové grafické stránky hra nabídne také mnoho vylepšení z druhého dílu, jako nové animace, chytřejší AI nepřátel, pohodlnější ovládací schéma a jiné vychytávky.

Remake zamíří v září letošního roku na PS5 a poprvé se také podívá na PC.