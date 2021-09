Naughty Dog ve velkém nabírá posily pro svůj první multiplayer projekt

Studio Naugty Dog oficiálně a divoce najímá lidi pro svůj první čistě multiplayerový projekt. Informace o projektu máme už díky různým únikům nebo naznačení delší dobu, tentokrát však máme také oficiální vyjádření ze strany vývojářů.

Naughty Dog is hiring across multiple disciplines for the studio's first standalone multiplayer game! Visit https://t.co/xUYV9m8PJF to learn more! pic.twitter.com/ub9hg433po — Naughty Dog Jobs (@NaughtyDogJobs) August 27, 2021

Spekulace naznačovaly, že by mělo jít o následovníka velmi populárního multiplayerového režimu thrilleru The Last of Us, vývoj byl ale nakonec pozastaven, protože se tvůrci soustředili na singleplayerový zážitek z The Last of Us: Part II. Zatím tedy víme z oficiálního Twitteru, že studio má 12 otevřených pozic, které potřebují zaplnění. Kupříkladu v podobě herních designérů, programátorů nebo jiných talentovaných lidí z oblasti vizuálních efektů, UI či QA.

Nabídka práce poodhaluje další informace o chystané hře Naughty Dog

Studio tedy plánuje dokončit práce na hře, která by měla být nástupcem úspěšných Frakcí z prvního dílu, avšak se samostatným vydáním. Potenciální úniky naznačují např. větší mapu, různé frakce či prvky z žánru battle roayle.