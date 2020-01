Návrat Prince of Persia je na spadnutí, spekulace lákají na únorové odhalení

Prince of Persia už začal vypadat skoro jako mrtvá značka, jeho úspěchy jako záležitost minulosti a další hry byly dlouho v nedohlednu. Teď se ale na svět čím dál více dostávají spekulace o vnitřních informacích směřujících k odhalení nového dílu série v průběhu následujícího měsíce.

Tato nová hra by se podle úniku informací měla jmenovat Prince of Persia: Dark Babylon a děj má být zasazený do doby po dílu The Two Thrones. "Hratelnost bude velmi podobná předchozí trilogii, ale přesto se v některých věcech bude lišit. Hlavním nepřítelem bude odlišná verze prince z jiné časové linie. Čeká nás i možnost editovat vybavení vaší postavy a jejích útoků tak, jako v posledním God of War. Odhalení proběhne na Playstation Meeting v únoru a hra potom vyjde v příštím roce," sdělil údajně zdroj z Ubisoftu.

Návrat oblíbené série by nebyl až takovým překvapením vzhledem k tomu, že se v poslední době opět nadmíru dobře daří klasickým akčním adventurám plným soubojů. Zářným příkladem z posledních let mohou být God of War, Devil May Cry 5 nebo Star Wars Jedi: Fallen Order. Hráči očividně opět zatoužili po lineárnější akci a právě Prince of Persia by jim mohl dopřát další dávku. Bohužel tyto spekulace zatím není možné potvrdit. Snad to za nás udělá v únoru přímo vydavatel.