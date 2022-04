Navštívili jsme akci WASD v Londýně. Co říkáme na Marauders či Isonzo?

V Londýně se minulý týden konala menší herní akce WASD, kde vývojáři ukazovali své nadcházející hry. Na akci jsem zavítal také a ačkoli zde byly spíše menší hry, jednalo se o příjemný den.

Přestože se to Gamescomu nemůže rovnat, WASD v Londýně je akcí podobného střihu. Chodíte po komplexu, kde sice pár přednášek probíhá, ale primárně zkoušíte nejrůznější hry zejména místních vývojářů. Na akci jsem dost možná vyrazil jako jediný z českých novinářů a zkusil pár chystaných her. Rozhodně je na co se těšit.

Malý herní ráj nedaleko London Bridge

Zatímco Kolín slavným Gamescomem skoro žije, o WASD neměli ani v nedalekém London Bridge moc tušení. Ostatně i před místem konání v Tobacco Dock bylo poloprázdno. Je to však, řekl bych, plánovaný image akce. Primárně se zde mají potkat herní vývojáři a novináři. O hrách si popovídat, zajít na pár přednášek nebo si odpočinout u deskových her. Složení diváků bylo z větší části minimálně dvacetiletí nadšenci, ačkoli jste občas potkali nějaké děti.



Jednalo se o menší akci s primárně malými tituly

Projít celý komplex zabralo kolem 15 minut, přičemž mě hned zaujala velká místnost Team17 a venkovní stánek SEGA. Japonský gigant se chlubil hlavně chystaným Two Point Campus a již vydaným Humankind. Ostatně čepice s nálepkou Humankind se válely po celé akci… a já si vzal čtyři.



Jsem rád, že jsem si popovídal s vývojáři a našel pár do té doby neznámých her

Team17 se chlubil hromadou menších her a zajímavou týmovou střílečkou Marauders ve stylu Escape from Tarkov. Byla to také jedna z prvních her, co jsem vyzkoušel, ale na větší dojmy z hraní to zatím není. Od Tarkova se to liší zejména zasazením ve vesmíru. Po zapnutí hry se ocitnete nejdřív za kormidlem vesmírné lodi, kde se často porvete s jinými hráči. Zde se vývojáři dle vlastních slov mírně inspirují Sea of Thieves. Loď je snadno řízená jedním hráčem, ale další ji mohou při boji opravovat či se chopit dalšího děla.



Marauders působili poloprázdně, ale zaujala mě možnost střídání střílečky a létání ve vesmíru

Vesmírná část mi šla nejlíp a povedlo se mi sestřelit nespokojeného kluka, co seděl vedle mě. Stanice zatím zklamaly. S lodí jsem tam přistál, nicméně prostory mi přišly spíše prázdné a bez cíle. Je ale pravdou, že jsem hru příliš neznal a dám ji ještě šanci, až se vývojáři dostanou do alfy. Kódy máme od PR Manažera již slíbené a dojmy vám rozhodně přineseme.

V záplavě stříleček

Osobně mě nejvíc zaujalo Isonzo od tvůrců Verdun a Tanenberg. Jedná se o realistickou střílečku z první světové války. Od Verdunu se liší zejména prostředím v Itálii, kde spolu bojovaly italská a rakousko-uherská armáda. Hra mě velmi zaujala, prostředí vypadalo skvěle, zbraně se držely reality a k dispozici bylo několik odlišných tříd. Na rozdíl od Battlefieldu 1 byly automatické zbraně jen velmi výjimečné, většina tříd je neměla k dispozici.



Isonzo nabízí realističtější válku než konkurenční Battlefield 1

Například rifleman, hlavní útočná třída, měla jen pušky středního dosahu. Engineer zase mohl něco postavit. Officer měl jen pistole, ale byl schopen zavolat podporu dělostřelectva. Jediná nabízená hra proti AI bohužel ukázala, že boj proti botům není cílem vývojářů s chyběla mi nečitelnost prostředí jako ve zmíněném Battlefieldu. Naštěstí jsem si hru užil a fanoušky si rozhodně najde.

Docela zajímavý byl Scathe, což je něco jako kombinace Doom Eternal a Quake. Jedná se o hardcore střílečku proti démonům, kde se nesmíte zastavit a velmi snadno zemřete. Na rozdíl od Dooma mě zaujala možnost multiplayeru, bojím se však, že proti tak velké konkurenci hra zklame.



Scathe je takový horší Doom, ale má mít kooperativní multiplayer

Chybí tam dorážení, výraznější démoni a motivace. Momenty, které mě na Doomu zaujaly, to zachránění se na poslední chvíli, zde podporovány nejsou. Zatím je to naštěstí předběžná verze, může se to zlepšit. Výzva to rozhodně byla a hra nevypadala špatně.

Napněte mozky

Na akci se dokonce nacházelo české The Last Oricru, momentálně pod vydavatelstvím Prime Matter. Takové české Dark Souls mi bohužel v momentální verzi přišlo těžkopádné a zabugované a hru raději vyzkoušením až časem, až si s tím vývojáři více pohrají.



Česká hra na akci nechyběla. The Last Oricru bohužel bylo v horším technickém stavu

Neminuly mě hromady malých indie her. Zapamatoval jsem si Goblins of Elderstone, budovatelskou strategii s gobliny. Hned po zapnutí zaujme šíleným nastavováním, jaké má být zaměření vašeho kmene, jaké gobliny chcete mít a na jaké mapě budete hrát. Na rozdíl od jiných strategií zde neovládáte gobliny přímo. Jen zaklikáte, co mají postavit a jaké jsou jejich priority.



Goblins of Elderstone je příjemnou budovatelskou strategií

Jedná se o částečný management a spíš dohlížíte, aby vše bylo správně nastaveno, jinak goblini fungují sami. Na festivalu nebylo dost času si s tím pořádně pohrát. Pro úspěšný kmen bude důležité, aby byli goblini se specifickým talentem na správném místě, aby bylo dost surovin a abyste se dokázali ubránit nepřátelům. Díky roztomilé grafice a zvukům je navíc hra docela vtipná.



We were Here mě zaujalo zajímavým konceptem kooperativní logické hry

Ještě víc mě zaujala logická hra We Were Here. Jedná se o kooperativní logickou hru, kde máte pomocí vysílačky plánovat s kámošem, jak různé hádanky vyřešit. Hádanka tam byla jedna, kde jsme museli vymyslet, jak se dostat do dalších místností. Bylo důležité přesně popsat, co kde je a vymyslet, co je třeba udělat. Hra si tedy zakládá nejen na dobré spolupráci, ale také na tom myšlení „outside the box“. Rozhodně mě koncept hry zaujal, zatím mám však vyzkoušenou jen jednu hádanku.

Malé ale fajn

Osobně jsem ocenil hlavně možnost si s vývojáři popovídat, navázal další kontakty a poznat hry, které jsem dříve neznal. Akce trvala pouze od čtvrtka do soboty a já stíhal jen jeden den. Ten jsem si naštěstí užil a vedle her zašel rovněž na panelovou diskuzi o tom, jak covid změnil styl práce v herních studiích.

Stánků na akci moc nebylo, nicméně párek v rohlíku nazvaný German Dog odmítnout nešlo. Pokud hledáte, na jakou herní akci se podívat, nevím, zda WASD stojí za dlouhé cestování. Na druhou stranu, pokud chcete vidět Londýn, doporučuji návštěvu naplánovat na stejnou dobu. Další ročníky nás nejspíš neminou.