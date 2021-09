Navštívili jsme Muzeum Her v Praze: pravý ráj pro všechny hráče

Ačkoli dnes již máme herní zařízení doma a nemusíme házet těžce našetřené drobné mince do automatu, herny stále mají něco do sebe. Do tohoto trendu se před pár lety přidalo také Muzeum Her známé jako Cibien’s Corner, což je také webový seriál majitele Čeňka Cibiena o starých hrách.

Pak ale přišel koronavirus a ten dopadl na všechny podnikatele. Muzeum Her tím bylo silně zasaženo, ale přežilo. Pomohla k tomu také sbírka na Startovači, která nejen přidala peníze, ale jak nám Čeněk Cibien řekl, také ukázala zájem. Tím se dodala odvaha, Muzeum Her se přestěhovalo do obchodního centra Šestka kousek od letiště Ruzyně a nabralo druhý dech.

Nové prostory, stará zábava

Čeněk Cibien si nákupní centrum vyhlédl úmyslně. S majitelem OC Šestka si navíc sedl a majitel vyhověl jeho vyšším požadavkům na prostor, elektrotechniku i vzduchotechniku. V Muzeu se rovněž Her nachází nahrávací prostory pro pořady Cibien’s Corner, Replay i virtualGP a zaměstnanci mají k dispozici sprchu a kuchyňku. Čeněk se svým týmem přesto musel dost přestavovat a poprat se s elektroinstalací jak kvůli strojům, tak kvůli osvětlení či ventilaci.

Práce se však vyplatila! Před vchodem pózuje obří Mario a hned po vstupu se vaše oči rozzáří láskou. U vchodu vás přivítá řada Pin-Ballů, pár novějších automatů jako Star Wars Battle Pod a čím hlouběji člověk podstupuje, tím je to lepší. Tančící pult, střílečky se světelnou pistolí, motorky a závodní hry od SEGA a tu a tam nějaká kuriozita jako The Simpsons. S trochou štěstí můžete vidět živé nahrávání některého z pořadů. Nyní však mluvíme jen o prvním patře, druhé není jen o automatech.

Muzeum Her se zaměřuje na průřez herní historií. Můžete zde najít jak Pin-Ball z roku 1969, tak automaty z roku 2019. V horním patře však najdete také herní konzole jako Vectrex, SEGA Dreamcast, NES, Nintendo DS, Xbox, Xbox One, PS One a tak dále. Já neodolal a připomněl si Pán Prstenů: Návrat Krále a Golden Axe. Nechybí se zde však ani počítače.

Amiga, Commodor 64 či dokonce Macintosh. Ačkoli se původně báli, že počítačový koutek nebude pro návštěvníky lákavý, momentálně jsou překvapeni, kolik lidí má o hraní na starých počítačích zájem. Dokonce se jedná o jedny z nejhranějších zařízení v muzeu. A my se tam zastavili taky. Připomněli jsme si Diablo, Winter Games a SimCity. Jediným zklamáním bylo, že místo kuličkové jsem tam měl moderní laserovou myš.

Není to jen muzeum

Vzdělání však tolik nevydělá, jde hlavně o zábavu. Do muzea chodí hodně rovněž rodiny s dětmi a ty moc nezajímá, jak zařízení funguje. Ty přijdou a chtějí si zahrát. Čeněk a jeho tým se proto snaží, aby v muzeu byly věci, které zabaví běžné hráče. Praví nadšenci mohou navštívit rovněž Arcade Lite na adrese U Skládky 867, Praha 9 Libeň, kde se prostory musí dopředu rezervovat a je to vyloženě arkádová herna zaměřující se na určité skupiny, například oslavy, menší cony nebo team buildingy.

Čeněk dodal, že právě sbírka na Startovači ukázala, že vedle dlouhodobých podporovatelů, těmi „srdcaři“ a přáteli, měli zájem i rodiny. I za tím stála myšlenka přesunout se do obchodního centra, kde se nachází parkoviště, různé obchody s občerstvením či dětské koutky. Takhle mají tatínkové možnost dát dítě do dětského koutku a jít si zahrát, případně je Muzeum Her zachrání před nudou, když manželka nakupuje boty.

Samozřejmě mají v Muzeum Her i jiné plány. Občas automaty převáží na jiné lokace, například se plánuje účast na For Games, kde by byl Čeněk rád přítomen na stánku Replaye. Do budoucna by Čeněk rád dal automaty po obchodním centru, kdyby si někdo chtěl zahrát třeba jen na 10 minut. Ale samozřejmě záleží, zda dojde na vzájemnou shodu s majitelem obchodního centra.

Příjemné odpoledne je zaručeno

Já si to v Muzeu Her maximálně užil a vůbec se nenudil. Funguje to tam na principu celodenního vstupného s tím, že za nižší peníz může přijít doprovod, který nehraje. Vašemu času se tedy meze nekladou a vyzkoušet všechny věci v muzeu vám zabere dost dlouhou dobu. Velmi snadno se zaseknete například na autíčkách, kde jsme při závodech řvali nadšením.

Přesto, ačkoli se to dalo očekávat, jsem byl překvapen, že přestárlých dětí tam bylo méně než no… skutečných dětí. Muzeum má v tomto směru opravdu potenciál a co si budeme povídat, tato výchova dětem jen prospěje. Opravdu se jedná o muzeum, najdete tam také popisky nebo vitríny s krabičkami od her. Je zde dokonce potenciál, aby se školy pokusily vzdělávat děti nějakým zábavnějším způsobem.

Rozhodně mohu návštěvu Muzea Her doporučit každému, kdo si chce zahrát něco netradičního či co hrával před lety.