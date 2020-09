NBA 2K21: vzhůru na přeleštěnou palubovku | Recenze

Basketbal od 2K v posledních letech i navzdory pachuti mikrotransakcí patřil k tomu nejlepšímu, co sportovní simulace nabízely. Basketbaloví fanoušci i mnozí hráči, kteří normálně basket moc nemusejí se u hry skvěle bavili a dle toho vypadaly také ohlasy na tuto sérii. Letos se ale zdá, že vývojáři trošku usnuli na vavřínech. Neznamená to však ani zdaleka, že by vydali špatnou hru. Jen jí trošku dochází dech. Na Metacriticu sbírá od hráčů negativní ohlasy a je na 0,9 bodech z deseti. Proč hráči tak moc hru kritizují a je katastrofální bodování zasloužené?

Cesta mlaďocha mezi nejlepší

To už by snad ani nebyla sportovní hra, kdybychom se nedočkali malého příběhu v kariéře hráče. NBA 2K21 sází na léty osvědčený vzorec mladého kluka, velké porce talentu a slavného předka. Totéž jsme mohli vidět například u Alexe Huntera v sérii FIFA. Zde se vžijete do talentovaného hráče, jemuž všichni říkají Junior právě kvůli tomu, že jeho otec patřil ke hráčské špičce. Junior však zpočátku nebažil po basketbalové kariéře a zajímal ho spíše fotbal (ten americký). Nakonec ho ale přece jen nitky osudu zavedou na palubovku, kde má ukázat, co zdědil po otci.



Potenciál svého basketbalisty si rozvrhnete dle libosti

Nutno podotknout, že postavy zde působí poměrně příjemně a příběh účelu bohatě dostačuje. Nejde zrovna o Shakespearovské drama, ale cestu mladého Juniora do největší basketbalové ligy světa jsem si užíval, žil s ní a leckdy mi i vykouzlila úsměv na rtech. Upřímně jsem to příliš nečekal vzhledem k tomu, jak tragický byl podobný režim třeba u posledního WWE od 2K. Škoda jenom, že především filmečky se potýkají s výraznými poklesy snímků, při kterých se obraz nepříjemně trhá.

Jde vlastně o cestu talentovaného hráče do NBA, která vás má hlavně připravit na nástup do takzvaného Neigbourhoodu, který mě osobně přišel jako to nejlepší, co ve hře najdete (i dále však můžete pokračovat v hraní zápasů zámořské basketbalové soutěže a u univerzitních zápasů tak rozhodně Junior neskončí). Pokud tento režim znáte z minulého ročníku, budete se cítit jako doma. K dispozici je několik hřišť, na kterých si můžete za svého hráče zahrát s ostatními. Tým buď složíte s ostatními přítomnými nebo přímo s přáteli. V "hoodu" se můžete procházet ve specifickém oblečení, které vám dodá přesně ten styl, kterým se chcete prezentovat.



Na dojmu televizního přenosu si 2K dává opět záležet

Velkým negativem u MyPlayer, ve kterém se Neighbourhood nachází je, že na zlepšování svých dovedností potřebujeme mimo jiné i VC (virtuální měnu), která se samozřejmě dá koupit i za peníze a kdybyste chtěli svého borce dotáhnout až k maximálním hodnotám, budete potřebovat statisíce mincí, což je běh na hodně dlouhou trať. Nebo hluboko do peněženky. Hráče tak 2K opět tlačí do nakupování této měny, kterou navíc využíváte i k nákupu balíčků v režimu MyTeam. Financovat oboje bych vážně nechtěl.

Pověstné kasíno MyTeam

Upřímně řeknu, že předchozí ročníky NBA jsem proběhl spíše velmi zběžně. Rychle jsem se na ně podíval, odehrál pár zápasů a třeba MyTeam jsem nikdy nehrál. Věděl jsem však o jeho nechvalně proslulé pověsti kasína, v němž stejně jako ve skutečném hazardu kasíno nikdy neporazíte. Počítal jsem tak s tím, že k vytvoření hratelného týmu bude potřeba desítky hodin hraní nebo nasypat nelidské peníze do mašinky na herní měnu. Ačkoliv mě zde čekalo milé překvapení, jde spíše o to, že mám poměrně vysoký práh tolerance vůči této mechanice a u NBA se mi zdá, že je vše tak nějak překousnutelné. Vydělat na vysoko hodnocené hráče není snadné, ale jejich ceny nejsou mimo váš dosah, pokud se budete snažit. Je ale pravda, že finanční injekce váš tým posune podstatně rychleji.



Postavit základní tým není problém, na špičku ale už asi pár korun z peněženky vytáhnete

Důležité je především to, že si musíte vybrat mezi opravdu drsným grindem výzev a vytažením karty z peněženky. Platí to ovšem pokud máte potřebu zápolit s těmi absolutně nejlepšími a jestli si chcete u hry spíše jen tak oddechnout, počáteční tým poskládáte bez problému a režim MyTeam si bez potíží užijete i bez větších investic.

Většinou se hraje skvěle, ale...

Jestli lze za něco NBA 2K21 opravdu pochválit, je to určitě fakt, že se hraje skvostně. Obrovské množství variací jak se pohybovat s míčem i bez něj je úctyhodné a dá vám pocit jako kdybyste opravdu po hřišti pobíhali vy sami. Kličky, naznačení, dvojtakty i doskoky jsou uvěřitelné a potěší každého fanouška basketbalu. Je však nutné říct, že místy hra působí trochu neresponzivně a mnohdy když ani nezaspíte, ale soupeř vám stejně nenávratně uteče. Uvítal bych rozhodně rychlejší reakci především v defenzivě, když se snažíte zachytit jeho vyražení do útočného výpadu.

Co mě trochu mrzí je fakt, že je kladen obří důraz na to, abyste správně časovali puštění tlačítka střely. Vývojáři z 2K se na tento prvek zaměřili tak moc, že zpočátku doslova šikanuje hráče, kteří třeba ten jeden kousek hry prostě nemají dokonale v rukou. Samozřejmě, že přesnost střelby rozhoduje i skutečné zápasy v basketu, ale systém by mohl být o něco více benevolentní a brát v potaz spíše pozici hráče. Mnohdy totiž opravdu nevíte, jak jste ještě mohli přesněji trefit načasování a i přesto minete, zatímco soupeř sází jednu trojku za druhou i z nesmyslných pozic pod tlakem, protože trefí střelu jenom o nepatrný kousek lépe. A vás po čase začne jímat spíše frustrace.



NBA 2K21 se hraje skvěle, hratelnost ale rozhodně není bez slabin

Dalším neduhem jsou některé složky bránění. V obraně se mnohdy cítíte, že snad ani není možné vystihnout přihrávku. Stojíte, kde máte, ale je to k ničemu. Váš hráč totiž nezareaguje a prostě na míč jenom kouká, občas ho i trefí do zad nebo třeba do hlavy. Podobně nešikovně působí také animace hráčů při kolizích a obecně kolizní systém. Často vypadá srážka hráčů nepřirozeně a jindy jako kdyby ji hra ani nezareagovala, nebo dva borci běží přímo jeden do druhého jako do zdi na běžeckém pásu.

2K si na TV přenos prostě umí hrát

2K má ve svém portfoliu rovnou několik sportovních her a ve všech razí jeden jasný styl. Chce hráčům co nejvíce přiblížit zážitek ze sledování skutečného sportovního přenosu a sází tak na to, že se fanoušci daných sportů budou cítit ještě více pohlcení. A 2K to umí vážně na výbornou. Dávají si záležet na tom, aby každý zápas působil jako kdybyste zrovna v noci zapnuli některý ze zápasů NBA a natěšení na svoji oblíbenou soutěž sledujete komentáře, rozhovory či statistiky.

Vlastně nejde o něco světoborného, co by nás mělo ohromit, ale jako sportovního fanouška mě vždy podobná věrnost reálným přenosům potěší. Musím ale podotknout, že po určité době už začnou působit předzápasové komentáře a podobné sekvence pouze jako smyčka, která přestává bavit a za zběsilého mačkání tlačítka pro přeskočení se jenom snažíte dostat co nejdříve ke hře.

Solidní vizuál a skvělá atmoška

Na poli sportovních her obecně většinou grafické zpracování tolik prim nehraje. Vývojáři se snaží dosáhnout co nejlepších obličejů hvězd, ale když dojde třeba na zpracování kůže či vytvořené hráče, často vizuální stránka trochu pokulhává. U NBA 2K21 se jsem byl potěšený z toho, jak dobře vypadají hráči na kameře. Výjimkou nebyl ani můj vytvořený sportovec, jehož vzhled přitom nabízí velmi solidní porci úprav. Rozhodně tak kvalita zpracování není na úkor množství variant vzhledu.



Neighbourhood je tím nejlepším, co může tento basket nabídnout

Na výbornou vývojáři zvládli ztvárnit také zvukovou kulisu na zápasech. Ať už jde o nejnižší univerzitní soutěže, nebo finálové boje v NBA, fanoušci ve hře dotvářejí skvěle atmosféru a umocňují pocit televizního přenosu ze skutečných zápasů. Každý úder míče i každé otření míče o síťku se počítá a vy ho zřetelně slyšíte. Za audiovizuál si tak 2K rozhodně zaslouží velkou pochvalu. Nenarazil jsem navíc ani na žádné vizuální bugy a hra šlape na PS4 Pro velmi solidně. Výjimkou jsou jenom zmíněné filmečky, kde padají fps k tristním číslům.