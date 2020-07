NBA 2K21 zvyšuje pro next-gen cenu, budou následovat i další hry?

2K se svojí basketbalovou sérií se rozhodlo k odvážnému kroku. Příští ročník totiž na konzolích nové generace bude stát o deset dolarů více a může tak mezi vydavateli působit jako spouštěč zvyšování ceny her pro příští generaci. Standardní edice NBA 2K21 bude stát sedmdesát dolarů a stejnou cenu dle International Data Group (IDG) zvažují i ostatní vydavatelé.

Ředitel IDG Yoshio Osaki hovoří o tom, že jde o pochopitelný krok, protože k poslednímu zvýšení cen her pro konzole došlo v roce 2005 před uvedením PS3 a Xboxu 360 na trh. Mezi tím však finanční nároky na vývoj her výrazně vzrostly, podle Osakiho až na čtyřnásobek. Kupříkladu ceny lístků do kina přitom podle Osakiho vzrostly o 39%, předplatné Netflixu se zdvojnásobilo a cena kabelové televize šla na více než dvojnásobek. Navýšení cen her z šedesáti dolarů na sedmdesát by přitom znamenalo pouze sedmnáctiprocentní nárůst.

Na podobné téma nedávno hovořil také bývalý šéf Sony Interactive Entertainment Shawn Layden, který tvrdil, že AAA tituly musejí být buď kratší, nebo dražší. Vypadá to, že vydavatelé a vývojáři pomalu ale jistě dospívají k volbě toho, která z možností to bude a na velikosti her nejspíše šetřit nechtějí.