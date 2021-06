Necromunda: Hired Gun – horší Doom ve světě Warhammeru | Recenze

Co baví Příjemný level design

Svět Warhammeru 40,000 Co vadí Špatná umělá inteligence

Hratelnost, která se nehodí k celkovému nastavení hry

Nepovedená narativní stránka

Spousta bugů 5 /10 Hodnocení

Střílečkám pro jednoho hráče ani neodzvonilo. Wolfenstein 2, Doom: Eternal, či kampaň Halo 5 a Gears 5 jsou krásnými příklady, ale ani zdaleka jedinými. Jedná se navíc o tak kvalitní tituly, že se člověk nemusí spokojit jen tak s něčím a může požadovat vysokou kvalitu.

Doom Eternal: brutální pekelná genocida | Recenze

Necromunda: Hired Gun ji slibovala tak napůl. Trailery vypadaly úžasně, ale vývojáři ze Streum On Studio přeci jen nejlepší pověst nemají. Jejich nejznámější hra Space Hulk: Deathwing sice má skvělou atmosféru, nicméně to je asi vše, v čem vyniká. A Necromunda je na tom podobně.

Na planetě plné gangů

Narativní stránka hry je o ničem a z příběhu jsem moc nepochytil. Ve zkratce se nacházíte na planetě Necromunda, která je plná gangů a kriminálníků, a jste „lovcem hlav“. Lhal bych, kdybych tvrdil, že příběh nesměřuje k něčemu zajímavějšímu, celkové narativní zpracování mě bohužel nezaujalo, ať mluvíme o textech nebo občasných kreslených filmečcích.



Ve zkratce je Necromunda horší Doom s hromadou nedomyšleností v game designu

Psát tvrďácké texty a doplnit to dabérem s hlubokým hlasem zvládne každý autor béčkových akčních filmů. Věřím, že pro fanoušky Warhammer 40,000 bude mít hra přidanou hodnotu. Ten bohatý lore ve hře najdete, ale pro nováčky je důležitý pouze úvod, který určí důvod, proč zabíjíte.

Špatný příběh je zklamáním, přesto u stříleček nemusí být absolutní nutností, pokud je zbytek hry zpracován skvěle. Vaším úkolem je tedy zabíjet lidi z různých zločineckých organizací. Zajímavé je, že hned od prvního momentu Necromunda jak by z oka vypadla novému Doomovi, ale jeho kladné stránky poničila a jeho záporné posunula na novou úroveň.

Zabíjejte démony! Tedy lidi… nebo něco podobného

Hratelnost si zakládá na rychlém pohybu, zatímco střílíte do nepřátel, které občas dorážíte. Doražení vám může navýšit život a udržet rychlý pohyb vám pomůže hák a běhání po stěnách. Hra tedy chtěla nastavit systém, kdy vy máte být nezničitelný šílenec, co musí nepřátele zabít co nejrychleji a nejbrutálněji, zatímco jeho život visí na vlásku.



Hra místy kopíruje Doom až směšně, systém arén je doplněn metalovým soundtrackem

Systém má však hned několik vážných problémů. Grafický styl vám nedává jasně najevo, zda můžete dorážet, takže ve většině případů dorážíte nějak náhodou. Nepřátelé nejsou tak zajímaví a variabilní jako démoni z Dooma, hlavně se vzhledem (až na výjimky) tolik neliší a nutnost měnit taktiku kvůli tomu nefunguje. Hry a la Doom musí být trošku křiklavější a možná i barevnější. Ačkoli temný styl k Warhammeru 40,000 patří, nepatří ke střílečkám tohoto typu. Stěžejním problémem je, že hra se na tento styl všeobecně moc nehodí.

Vaše postava je ve skutečnosti docela slabá. Umírá hodně rychle, ale nemá tak brutální výzbroj jako Doom Slayer. Prostě nejste schopni prodírat se potoky krve a spíše zápasíte skoro s každým oponentem. Měl jsem nutkání bojovat stylem, že se schovám a nepřítele postupně ustřílím. Ten však šel po mně, a zatímco mé rány pažbou sotva lechtají, jeho mocné údery mě dostanou na zem rychleji než láhev domácí kořalky.



Vedle bojů je tu i základna, kde se vylepšujete a kecáte s barmankou

Hra je postavena na systému neustálých arén. Zde Doom kopíruje až směšně. Spustí se metalová hudba a nepřátelé vybíhají ze všech stran. Mapy jsou sice na arénový styl provedeny relativně dobře, nicméně herní styl mě stejně spíš tlačil do rohu. Výhodou hlavně bylo, že nepřátelé jsou dost tupí a obvykle útočí v řadě. Předvídatelná taktika, kvůli které zacílíte zbraň na jedno místo. Když tu a tam přišel boss, tak jsem si toho obvykle nevšiml. Bossové jsou ve hře pouze lepší a silnější normální jednotky, mnohdy se poté stanou řadovým nepřítelem.

Pomocí vám má být pes Mastiff. Jeho hlavní výhodou je, že nepřátelé budou červeně zvýrazněni a vy pak znáte jejich polohu. Inteligence psa je diskutabilní. Často se zasekl na místně a po nepříteli nešel. Když zaútočil, trhal nepřátele, jak kdyby měli v kapsách narvaný uherák. Za jeho přítomnost jsem byl přeci jen rád. A když se vám stane, že umřete, možná se oživíte. Vedle dorážení nepřátel máte ve hře lékárničky a až tři oživovátka.

Zvolte své vybavení

Na rozdíl od Dooma nemáte jasně stanoveno, jaké zbraně budete mít. Něco sice najdete, jinak je ve hře obchod, kde si zbraně kupujete a na vylepšení se zase necháte upravit u jiného obchodníka. Obtížnost misí je tedy ovlivněna i tím, jak moc jste vylepšení. Mise kampaně tedy můžete opakovat, a pak tu máte i vedlejší mise. Každopádně nečekejte nic extra, je to jen jiný úkol na již známých mapách.



Level design je příjemný a hru je radostí prozkoumávat

Samotná myšlenka vylepšování mi nevadila, nicméně zklamalo mě, že zbraní můžete mít v misi méně. Před misí zvolíte, co má vaše postava mít a hodně zbraní, i když mohou být zcela odlišných, nepoužijete. Následně mi vadilo, že je toho moc, a to ve špatných místech. Zbraní je relativně málo druhů, a hlavně použitím v boji se výrazně liší jen některé. Různých talismanů však máte až příliš a volení, co si vzít, mě vůbec nebavilo.

Ve střílečkách obecně radši nic moc neupravuji a když už, kvalita vždy porazí kvantitu

Ve střílečkách obecně radši nic moc neupravuji a když už, kvalita vždy porazí kvantitu. V taktických RPG hrách rád nastavuji vybavení týmu, aby seděla strategie, ale ve střílečkách si často chci jen zastřílet. Výběr zbraní a zboje by mi nevadil, každopádně vaší postavě musíte volit tolik různých zbrojí, talismanů a vylepšení pro vaše zbraně, že si budete připadat, jak kdybyste si vybírali úbor na mezinárodní sraz pasáků.

Prozkoumávejte svět plný bugů

Abych hře jenom nekřivdil, herní svět jsem si užíval. Čistě po grafické stránce sice neohromí (ale ani neurazí), přesto level design je velmi příjemný. Necromunda je planeta, kde se žije jen v podzemí, takže zde hrozí určitý stereotyp… nicméně vyčítat to hře je jako vyčítat Elite, že většinu hry jste v kokpitu stíhačky. Já si naopak užíval odlišné lokace. Byl jsem na lokomotivě, ve válečné zóně či u krápníků a průzkum mě strašně bavil.



Hra má tolik bugů, že si budete připadat jak ve Hvězdné pěchotě

Technické problémy jsou na tom hůř. Hra působí, jak kdyby byla při nejlepším v betaverzi. Na pád jsem nenarazil snad nikdy, přestože stabilita hry nebyla nejlepší, co se týče propadů snímků za vteřinu či občasného zamrzávání. Hůř jsou na tom animace. Při doražení mnohdy nepropíchnete danou osobu, dýka často bodne vedle hlavy, a navíc se můžete posunout na zábradlí. Dekály (různé graffiti či špína na stěnách) nejsou správně připevněné a problikávají.

Možná to může znít jako menší problémy, jsou ale přítomny téměř všude. Necromunda je jako celek takový horší Doom. Místy mě sice bavila, bohužel všechny klady jsou sráženy nedomyšlenostmi v game designu, horší umělou inteligencí či bugy. Radši si zahrajte zmíněný Doom či Wolfensteina, u toho se budete bavit víc. O koupi by měli přemýšlet pouze zarytí fanoušci Warhammeru 40,000.