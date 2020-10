Need for Speed: Hot Pursuit opravdu chystá remaster, podívejte se na trailer

Po menším úniku a odpočtu na oficiálních stránkách to tu máme oficiálně. Need for Speed: Hot Pursuit z roku 2010 se vrací v remasteru, který dorazí 6. listopadu letošního roku na PC, PS4 a Xbox One. O něco později také na Nintendo Switch.

Kromě pochopitelně vylepšeného grafického kabátku se dočkáme kompletního obsahu, tedy všech rozšíření a DLC z původní hry pěkně v jednom balení. Vyloženě novinkou je podpora cross-play, což znamená, že si na silnicích zařádíte s kamarády nezávisle na platformě.

Nakonec se můžete podívat i na systémové požadavky pro PC verzi, které samozřejmě jsou značně shovívavé.

Minimální požadavky

OS: Windows 10 64bit

Windows 10 64bit Procesor: Core i3-2120 nebo Phenom II X4 965

Core i3-2120 nebo Phenom II X4 965 RAM: 8 GB

8 GB Grafická karta: GeForce GTS 450 nebo Radeon HD 5750

GeForce GTS 450 nebo Radeon HD 5750 DirectX: DX 11

DX 11 HDD: 45 GB volného místa na disku

Doporučené požadavky