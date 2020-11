Ne všechny remastery jsou vítány s otevřenou náručí a už vůbec ne ty, které moc na remastery ani nevypadají. EA se hráče snaží v nejnovějším startovním traileru přesvědčit, že předělávka kultovního Need for Speed: Hot Pursuit bude stát za to.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered vychází 13. listopadu na PC, PS4, Xbox One a Nintendo Switch.