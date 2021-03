Need For Speed se zdrží, Criterion pomůže s vývojem Battlefieldu 6

Vypadá to, že další díl závodní série Need for Speed se zdrží. EA se totiž rozhodlo přeskupit síly a studio Criterion tak nyní vypomáhá s vývojem šestého dílu série Battlefield, který se zdá být pro vydavatele stěžejním zaměřením na letošní rok.

V nedávném rozhovoru to sdělila Laura Miele, CSO vydavatele. K rozhodnutí přispělo hned několik faktorů, mezi kterými je např. probíhající pandemie a s ní spojené komplikace, akvizice studia Codemasters a vydání jiných závodních her během posledních 12 měsíců. Jde však o praktické rozhodnutí, ani jedna z vyvíjených her podle všeho nemá problém.

Nový Battlefield by měl stíhat letošní rok, odhalení se plánuje na jaro

"Battlefield vypadá skvěle a tým pracuje neuvěřitelně tvrdě, stejně jako v uplynulém roce, a ano, většina pracuje z domova," řekla Miele. "A je to těžké, je těžké dělat hry z domova. Tým z DICE už je lehce unaven."

Fanoušci NFS ale nemusí zoufat, Criterion se opět zplna soustředí na vývoj dalšího dílu, jakmile bude hotov největší kus práce u nového Battlefieldu.