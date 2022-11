Need for Speed Unbound můžete hrát už dnes. Co očekávat od pokračování legendárních závodů?

Pokud si pořídíte Palace edici, nemusíte čekat do pátku, abyste si zahráli nové Need for Speed. Zatím jsme pro vás připravili souhrn toho, co od Unbound můžete očekávat.

Série Need for Speed čítá nesčetné množství pokračování, odboček a dokonce i jedno (kvalitativně průměrné) filmové zpracování. Na naše počítače a konzole řítí pokračování nové. Doufejme, že bude podařenější než veskrze průměrné díly z nedávné minulosti. Pojďme si na následujících řádcích shrnout, co vše o nedávno oficiálně představené hře víme.

Na co nový Unboud sází? Opět na tolik oblíbenou arkádovou hratelnost. Realistické závodění musí hráč hledat jinde, série Need for Speed byla vždy spíše o rychlém a zběsilém řádění.

Hlavním motivem zůstává pouliční závodění, honičky s policií a snaha vypilovat svůj herní styl a svůj vozový park k dokonalosti. Opět začínáte jako nováček s otlučenou károu, který si musí vysloužit úctu a respekt soupeřů, vydělat si nějaké ty peníze a nakonec i vyhrát legendární závod s ne moc originálním názvem The Grand. Zajímavé je, že si v Unbound můžete vytvořit svou vlastní postavu dle vašich představ. Zároveň nehratelné postavy mají svůj vlastní styl, osobnost či motivaci, což by hře mělo dodat i určitou hloubku.

Děj se odehrává v Lakeshore City, které je inspirované současným Chicagem. Prostředí amerického velkoměsta by tak mělo skýtat výbornou kulisu pro vaše skopičiny. Město dle videí působí živým dojmem, kde se neustále něco děje. Samozřejmostí je poměrně hustá doprava, ale i přítomnost chodců. To s sebou přináší i poměrně variabilní množství vedlejších úkolů, kdy můžete například rozvážet zásilky či přepravovat pasažéry na určená místa ve městě, čímž si vysloužíte různé bonusy.

Samozřejmostí je i široká paleta úprav a vylepšení, které můžete svému autu za nějaký ten peníz pořídit. Finance si vyděláte samozřejmě závoděním, ale také například sázkami proti svým soupeřům či plněním výše zmíněných vedlejších aktivit. Upravit a koupit se dá kdeco. Jak součástky auta, které mají vliv na jeho celkový výkon, tak i kosmetické doplňky ryze estetického charakteru. V tomto směru nás tedy žádná revoluce nečeká. Na druhou stranu fanoušci tuningu budou jistě spokojení. Vývojáři slibují, že k dispozici vám budou tisíce různých doplňků. Vozový park pak čítá 143 položek. Nechybí vozy značek Ferrari, Lamborghini, Porsche, Jaguar, McLaren a řada dalších.

Snahy o inovace jsou patrné zejména v grafickém stylu. Samotná auta a prostředí jsou zpracovány s ohledem na realističnost. Postavy jsou ale komplet cel-shadové, což má zvýraznit jakýsi street artový umělecký záměr, případně inspiraci komiksy. Dle videí může tento krok působit dvousečně. Jakožto zpestření herního zážitku, tak i jako tzv. digibordel, tedy přílišnou přeplácaností a snahu odlišovat se od konkurence za každou cenu. Občas tak hra působí až příliš arkádově, kdy například při větším skoku či zrychlení se autu „domalují“ křídla, což působí poměrně nepatřičně či rušivě. Atmosféru by měl umně doplňovat i soundtrack, na kterém spolupracoval rapper A$AP Rocky, jenž se zároveň objeví i ve hře samotné, jakožto nehratelná postava.

Co se herních módů týče, čeká nás klasické závodění a to samozřejmě i online až pro 16 hráčů. Novinkou je kaskadérský režim s názvem Takeover, připomínající Gymkhany ze série DiRT. Zde jde hlavně o stylovou jízdu, různé kaskadérské kousky, řetězení driftů, ničení objektů apod. Čím stylovější jízda, tím lepší hodnocení a tím hodnotnější odměny.

Chybět naopak bude populární mód Drag, ve kterém šlo hlavně o správné řazení na rovném úseku trati. Místo toho nás čeká klasická časovka, kdy musíte každou část okruhu projet v daném časovém limitu. Pokud se zpozdíte, končíte a musíte začít znovu.

Změn dozná i umělá inteligence policejních hlídek. Ty mají nyní reagovat více individualisticky. Každá hlídka má trochu jinou strategii, trochu jiný způsob, jak se na vás pokusí vyzrát. Tím by měly být honičky více dynamické a nepředvídatelné. Zní to dobře, jak to bude vypadat v reálu si netroufáme odhadovat.

Hra běží na enginu Frostbite, a to v 60 snímcích za sekundu a s podporou 4K rozlišení, takže by žádného příznivce pohledné grafiky neměla zklamat. Vývojáři jsou zkušení Criterion Games, kteří stojí za sérií Burnout, Star Wars Battlefront, ale také za jedněmi z nejlepších dílu série Need for speed, respektive za klasikou Hot Pursuit a též za inovativním dílem Most Wanted. Právě přesun zpět pod Criterion Games by mělo být zárukou výsledné kvality.

Unbound vyjde už tento pátek, tedy 2. prosince, ale pokud jste si připlatili za Palace edici, můžete se do hraní pustit už nyní na současné generaci konzolí a na PC. Zatím jsme ve vynáší rozsudků přeci jen opatrní. Nové díly této kdysi slavné série byly přeci jen spíše zklamáním. Grafické pojetí může překvapit jak v dobrém, tak špatném slova smyslu. Jméno vývojářského studia nám však dává naději, že tentokrát by to mohlo klapnout a po dlouhém čekání bychom se mohli dočkat řádně adrenalinového a intenzivního závodění.