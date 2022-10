Need for Speed Unbound předvádí upravitelnost aut. Vše srší pestrými barvami

EA se s Unbound rozhodlo oproti ostatním dílům série Need for Speed změnit stylizaci. Do toho spadají i kontroverzí "oživlé graffiti", které už od oznámení rozdělují komunitu. Ke starším dílům ale patřilo to, že si vzhled svých aut můžeme upravit dle libosti a platit to bude i tentokrát. Unbound nabídne víc než 10 000 možností úprav.

V krátkém videu se můžete podívat na pár příkladů. Je jasné, že vývojáři protlačují hlavně pestřejší vzory a barvy. Měnit si můžete polepy, ráfky a další části. Upravitelnost se očividně bude týkat právě i zmíněných graffiti efektů. Dá se očekávat, že měnit budeme moci barvu kouře a také obrázky, které se občas v trailerech mihnou nad střechou aut.

Úpravy by se neměly týkat jen vzhledu. Různé součástky ovlivní i chování auta. Tuning je něco, díky čemu hráči stále s láskou vzpomínají na Need for Speed Underground. Zatím ale těžko říct, jestli se mu v tom dokáže Unbound vyrovnat.

Zdroj: MP1st.com