Need for Speed Unbound se rozroste o multiplayerové honičky s policií a další obsah

Poslednímu dílu ze série Need for Speed se docela zadařilo. Studio Criterion Games s jeho vývojem zatím nekončí. První obsahový update zdarma přijde už 23. března a hlavní novinkou, kterou do hry přidá, jsou honičky s policií, do kterých se tentokrát budete moci pustit při online hraní s dalšími hráči.

Mezi další přírůstky patří trojice nových výzev a více než třicítka Hot Lap aktivit. Při průzkumu města Lakeshore narazíte i na zcela nové závody. Pokud se vám v nich zadaří, dostanete jako odměnu do garáže Lotuse Emira Balmain Edition 2021. Jestli ji chcete rozšířit ještě o něco víc, budete se muset stát členy předplatného EA Play. Předplatitelé s updatem dostanou Nissan Fairlady ZG 1971.

Ti z vás, kteří by rádi měli v Lakeshore vysbírané vše, ale nechce se vám bezcílně bloudit městem, si budou moci stáhnout balíček Keys to the Map. S ním se vám na mapě ukáže umístění všech 260 sběratelských serepetiček. Vedle toho Keys to the Map zahrnuje i exkluzivní oblečení pro vašeho jezdce.

Zdroj: EA