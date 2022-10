Need for Speed Unbound se ukazuje v prvních záběrech z hraní. Oživlé graffiti bude možné vypnout

Nejprobíranějším tématem u nového Need for Speed je jednoznačně jeho grafika, která kombinuje realistické zpracování světa a aut spolu se street artovými efekty. Vývojáři v krátké ukázce předvedli, jak to vlastně bude vypadat a spolu s tím dodávají, že hráči mají možnost tyto efekty úplně vypnout.

Umělecký ředitel Darren White říká, že chtěli vytvořit styl, který je přímo zapojený do hratelnosti a vylepšuje hráčův zážitek. „Chceme hráče posunout na novou úroveň v Need for Speed Unbound s našimi VFX, kterým říkáme 'Tags'.“ Tyto efekty se projeví hlavně při používání boostu, který se nabíjí při driftování, skákání nebo těsným minutím s ostatními auty. „Skrz tagy se vy a vaše auto můžete stát umělcem a město je vaše plátno.“

Dále uvádí, že si brali inspiraci ze street artu a postupně tak vytvořili expresionistické ilustrace. „Je to doslova oživlé graffiti,“ popisuje nový styl White. Není to ale jediná věc, kterou si bude hráč moci přizpůsobit podle svého. Samozřejmostí jsou i úpravy aut a tentokrát si můžeme uzpůsobit i styl svého jezdce. „Není to jen oblečení, můžete si měnit třeba i pózy, které dokreslí povahu vaší postavy,“ říká White.

Unbound k nám dorazí za necelé 2 měsíce, a tak v nadcházejících týdnech očekáváme další přísun záběrů a novinek. Nové Need for Speed zatím nepůsobí špatně, ale stejně jako u předchozích dílů bude záležet hlavně na pocitu z jízdy a celkovém zpracování hry.

Zdroj: EA