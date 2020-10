Neighbours back from Hell: návrat sousedského pošťuchování | Recenze

Co baví Přístupnost

Zvýšené rozlišení

Plynulejší animace Co vadí Minimální vylepšení

Žádný nový obsah 6 /10 Hodnocení

Se sousedy je to občas těžké. Někteří totiž neberou ohledy na ostatní a ten ze hry Neighbours back from Hell už vůbec ne. Hlavní postava Woody už toho ale má dost, a tak se do role škůdce postaví sám. Aby to ale nebylo jen tak, přihlásí se do televizní soutěže, aby svými kousky navíc pobavil alespoň pár diváků.

Koncept Neighbours back from Hell je naprosto jednoduchý. Musíte sousedovy nervy našponovat, jak to jen jde. Pokud jste se pohybovali mezi hrami i na začátku tisíciletí, tak už ho ale určitě znáte. Původně totiž první díl Neighbours from Hell vyšel v roce 2003 a postupně se kromě PC dostal i na konzole. Druhý díl, ve kterém se akce přesouvá ze sousedova domu do dovolenkových destinací, přišel o dva roky později. Neighbours back from Hell je kompilací obou dílů, která je lehce vylepšená a dostupná i na aktuálních konzolích.



Z grafického hlediska nejde nijak extrémně velký posun

Už ve své době se tato hra odlišovala svojí netradiční stylizací. Na pohled postavičky vypadají jako z plastelíny, ale prostředí je předrenderované. V prvním díle se Woody pohybuje pouze v sousedově domě, který se po pár epizodách rozšíří o další místnosti, aby to nebylo stále to samé. Druhý díl nás vezme do venkovních lokací. Grafika je zcela nově renderovaná ve FullHD rozlišení a framerate animací byl navýšen tak, aby pohyby postav byly plynulejší a celkově vypadaly lépe. Kdybych ale vedle sebe viděl obrázky z původní a nové verze, rozdíl bych poznal jen stěží.

Když pominu uživatelské rozhraní, tak mezi původní verzí a Neighbours back from Hell je naprosto minimální rozdíl. To platí jak po grafické stránce, tak ohledně obsahu. Tento balíček v sobě kombinuje oba tituly do jednoho, takže si na jeden zátah můžete dát všechny epizody bez jakéhokoliv problému. V případě, že znáte originál, tak tady nenarazíte na jedinou novinku.



Novinky tu nečekejte, jde vlastně jen o moderní kompilaci obou dílů

Stále je to o tom naštvat souseda. V každé epizodě máte jasně dané, kolikrát ho můžete nachytat a je na vás se dovtípit toho, jaké předměty k tomu použít a jak pasti nastražit, aby se do nich soused vůbec chytil. Při každém průchodu je to ale naprosto stejné, takže potenciál k tomu, že byste si Neighbours back from Hell někdy dali znovu, je mizivý.



Ve hře se kromě domova souseda budete pohybovat i na dovolené

K dispozici mám verzi pro PlayStation 4 a jelikož jsem původní verze hrál na PC, měl jsem trochu obavy z ovládání. Tady mě nicméně vývojáři mile překvapili. Na gamepadu se Woody ovládá naprosto bez problémů a stejně dobře je zvládnutá i manipulace s předměty. Tohle je jeden z největších kladů, které by vás u Neighbours back from Hell mohly zaujmout.

Nejde jen o přístupné ovládání, ale o celkovou jednoduchost. I když je hra v angličtině, tak kromě základního tutoriálu se obejdete bez její znalosti a koncept pochopí naprosto každý. Hratelnost sama o sobě je také velmi jednoduchá. Některé hádanky sice na první pohled nedávají smysl, ale nikdy jsem se nedostal ke klasickému adventurnímu postupu zkoušení všeho na všechno. Stejně je vždy nemusíte plnit všechny. Každá epizoda má určitý limit, který musíte splnit a následně můžete buď dodělat zbytek, nebo odkráčet ze scény.



Na hře potěší skvěle zvládnuté ovládání i na konzoli

Stále si kladu otázku, jestli byl tento remaster potřeba. Nejsem si vědom toho, že by na PC měly původní verze nějaké problémy, kvůli kterým by nefungovaly. Valná většina mých dojmů tedy směřuje k tomu, že Neighbours back from Hell jsou jednou z těch zbytečných předělávek, bez kterých bych se bez problému obešel. Výraznější plus je jen to, že se tyto oddechovky dostaly na nové platformy a dokážu si představit, že se k nim díky tomu dostanou noví hráči. Pro ty, kteří si prošli původní verze ale dle mého pořízení remasteru nedává smysl.



Pokud jste původní díly nehráli a chcete rychlou odreagovačku, můžete hru zkusit

Od vydání Neighbours back from Hell už každopádně původní verze v digitálních distribucích jako je GOG samostatně nenajdete. Alespoň na PC je ale dostanete spolu s remasterem zdarma. Než jako dobré gesto od vývojářů to ale vypadá jako pokus THQ na této značce o něco víc vydělat.

Zatímco JoWood v roce 2003 přišel v herním průmyslu s neokoukaným nápadem, vzalo studio Handy Games jejich práci a vynaložilo minimum vlastního úsilí. Můžu se ale plést. Možná, že ani větší kreativní volnost od majitele licence nedostalo. Třeba je Neighbours back from Hell pouze testem, jestli je o tuto sérii mezi hráči zájem a pokud se mu povede dobře, mohli bychom se za pár let dočkat úplně nového dílu. To bych si bez debat nechal líbit.