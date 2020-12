Neil Druckmann se stává prezidentem studia Naughty Dog

Neil Druckmann se stává novým prezidentem vývojářského studia Naughty Dog. Fuknci bude vykonávat spolu s Evanem Wellsem. Ten zprávu oznámil včera v blogpostu, kde zmiňuje také povýšení dvou vedoucích pracovníků Alison Mori a Christiana Gyrlinga do pozic viceprezidenta.

Druckmann byl viceprezidentem od roku 2018 a měl pod palcem vývoj letošního úspěšného pokračování The Last of Us. Pracoval také na značkách Uncharted a Jak and Dexter a ve studiu působil již od roku 2004. "Máme v Naughty Dog tak úžasný tým a mít možnost pracovat s každým z těchto lidí je obzvláště nyní velmi důležité. Jsem pyšný na náš tým, když mohu ocenit jejich úspěchy a práci pro studio," napsal Wells v blog postu.