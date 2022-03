Zahrajte si nejbizarnější počítačové hry. Simulátor ovce nebo chleba, pozorování trávy, sprchování s tatínkem

Každodenní činnosti se v podání Postalu stávají dosti netradičními. Kdo by to byl řekl, co všechno se může stát během nákupu mléka, vracení knížky do knihovny nebo návštěvy autogramiády Garyho Colemana? Postal 2 si nebere servítky naprosto s ničím a hráči dává možnost vyřádit se do sytosti.

Skočit z mostu. To je váš cíl v Jump Off The Bringe od vývojáře Codyho Penna. Nesnaží se vám v tom zabránit ale jen váš pud sebezáchovy. V každém levelu na vás čekají překážky, které je potřeba překonat, abyste mohli v klidu skočit. Od prvotního střetu s drakem nebo létajícím dobytkem se dostanete k řešení složitých problémů, které vás zavedou daleko od mostu.

Na první pohled byste určitě neřekli, že je Katamari Damacy příběhem prince, který se snaží znovu vytvořit hvězdy, souhvězdí a Měsíc. Jejich zničení má na svědomí jeho otec, král veškerého kosmu. Aby něco takového jeho syn byl schopen napravit, vydal se na zemi s katamari, což je koule, která na sebe nabaluje vše, co je menší než ona sama. Ve výsledku to vypadá tak, že se na zemském povrchu snažíte uválet co největší kouli.

Untitled Goose Game je jednoduchá hra s jednoduchou grafickou a díky osobitému stylu je nezapomenutelnou záležitostí. S následnou podporou vývojářů se do hry dostala i možnost kooperace, takže nyní můžete do akce vyrazit s dvojicí hus.

To si takhle žijete svůj každodenní život a z ničeho nic vás začne terorizovat hýkající husa. Přesně tuhle situaci si zažívají obyvatelé městečka v Untitled Goose Game. Vy se chopíte role právě oné husy. V každé úrovni vás čeká několik úkolů. Jednou je to ukradení hrábí zahrádkáři, pak zase otravná husa nemůže nechat v klidu proběhnout nedaleko se konající piknik.

Se zombíky jsme se už vypořádávali různě. Už jste je ale někdy zkoušeli upsat k smrti? Přesně to je jediná účinná zbraň v The Typing of the Dead. Overkill je předělávkou originálu z přelomu tisíciletí, ale princip obou her je stejný. Zvládnete se propsat až na samotný konec zombie apokalypsy?

Pointa tohoto grafického románu je stejná, jako u většiny her z tohoto žánru. Najít štěstí a lásku. Už jen to, že se bavíte s ptactvem, které vypadá, jako by graficky do hry ani nepatřilo, to není zrovna zážitek, kterým byste si chtěli zpříjemnit večer.

Genesis Noir už na pohled působí netradičně. V nádherně zpracované grafice se budete snažit zachovat principy vesmíru a zároveň s tím dělat těžká rozhodnutí. Řešením hádanek postupujete dál v ději, kdy ničíte civilizace, tvoříte bujné zahrady nebo improvizujete se zdejšími muzikanty. Jakožto pozorovatel budete sledovat vznik života od jeho úplných počátků až do budoucnosti vzdálené triliony let.

Noirová adventura přesahující čas i prostor. Hrajete za obchodníka s hodinkami jménem No Man, který se musí vypořádat s milostným trojúhelníkem mezi ním, Miss Mass a Golden Boyem. Když dojde ke konfrontaci, do děje vkročí žárlivý bůh Big Bang. Kvůli tomu se budete muset vydat do neustále se rozrůstajícího vesmíru a najít způsob, jakým předejít zničení všeho, co již bylo vytvořeno.

Abyste se dostali ke všem možným koncům, budete se muset hodně snažit. Jak stále přicházíte na nové paradoxy, tak v tom možná začnete nacházet smysl. Možná, že Stanley nakonec není jen tím obyčejným řadovým zaměstnancem velké korporace. Nebo je to přesně to, co tvůrce hry chtěl, aby si hráč myslel a jen ho tím mate? The Stanley Parable zkrátka nemá problém hráči zamotat hlavu.

Tvůrci opět náležitě využili svůj fyzikální model, takže postavy hráčů jsou pořádně vláčné. Je vidět, že s tímhle se nepočítalo jako s velkým projektem. Princip battle royale her ale Totally Accurate Battlegrounds splňují bez problému. Na začátku zápasu jste shozeni na velkou mapu, kde musíte nasbírat vybavení a snažit se přežít co nejdéle. Původně hra byla placená, ale na apríla roku 2021 přešla na model free-to-play.

Pokud bychom si měli vybrat jednu hru z našeho výběru, u které nemůžeme přijít ani na jeden důvod, proč by měla vzniknout, bude to určitě Shower With Your Dad Simulator. Název je naprosto všeříkající. Vyberete si pár otce a syna a namíříte si to rovnou do sprchy. Dle popisu je to sprchový simulátor s rychlém tempu, kde se sprchujete se svým osmibitovým otcem.

Existenci těchto děr má na svědomí mýval, který jí pohlcuje obydlí svých kamarádů a nakonec i je samotné. A proč to všechno dělá? Aby získal naprosto stupidní ocenění. Musí ale dávat pozor na to, aby nespadl do vlastní díry. Na jejím dně totiž čekají obyvatelé Donut County a rozhodně nejsou z celé situace nadšeni.

Tím, co dělá vykonávání každodenních činností zábavným, je fyzika. Octodad vás kvůli tomu občas dostane do bizarních situací, ale ve výsledku je to fungující zábavná hra. I něco takového se může zrodit z nápadu na univerzitní projekt.

Octodad je hra o destrukci, skrývání se, a otcovství. V hlavní roli je chobotnice vydávající se za člověka, která se snaží žít svůj každodenní život. Musí se ale snažit, aby nikdo nepřišel na to, co se ve skutečnosti skrývá pod jejím modrým oblekem. Běžné činnosti jako nakupování či zahradní práce pro ni nejsou nic jednoduchého. Chapadla přeci jen nejsou úplně ideální na manipulaci s menšími předměty.

Sci-fi prostředí nicméně není to jediné, co můžete vyleštit. Součástí hry jsou i následky vánočního řádění Santy, kdy se rozhodl že už má rozdávání dárků dost a v záchvatu vzteku nenechal utéct jedinou živou duši v jeho továrně. S dalším tematickým balíčkem se můžete se svým koštětem vyřádit i v prostorách hry Shadow Warrior, kde po sobě Lo Wang zanechal pořádnou spoušť.

Říkali jste si někdy, jak po vašich řežbách v nejrůznějších akčních hrách vypadají místnosti, kde jste rozpoutali své krvavé řádění? Viscera Cleanup vám to předvede do detailu. Stanete se uklízečem, který má po jedné takové akci dát zase všechno do pucu. Do čištění vesmírné stanice, kudy zrovna prosvištěla mimozemská invaze, se můžete pustit i v multiplayeru.

My Summer Car

My Summer Car je na první pohled ideální odpočinková hra. Je léto, jste sami doma a snažíte se opravit svoje auto. Jenže to celé je mnohem složitější, než na první pohled vypadá. Auto je totiž rozebrané do posledního šroubku. Dostat ho do pojízdného stavu tedy bude na dlouho. Tím to navíc ještě nekončí. Cílem hry je totiž vyhrát zdejší závod a na to vám sotva bude stačit herka, kterou dáte z počátku dohromady. Je tedy čas na trochu tuningu.

Auto ale není to jediné, na co musíte myslet. Je potřeba pravidelně spát, jíst, a zkrátka dělat vše potřebné pro přežití. Jakmile v tomhle uděláte chybu, můžete přijít klidně o celé hodiny času. My Summer Car má totiž permadeath, což znamená, že po smrti musíte začít zase úplně od začátku. Příčin smrti je tady spousta a někdy se proti vám postaví i samotná hra.

Hodnocení hráčů: 84 % (z 7 hodnocení)

Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: simulace, dopravní hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Amistech Games

Vývojář: Amistech Games

Datum vydání: 24. 10. 2016

Digitální distribuce: Steam