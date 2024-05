Zahrajte si nejbizarnější počítačové hry. Hledání burrita, záchodový horor a randění s plukovníkem Sandersem

Toilet Chronicles Když si během párty dojdete na záchod, začíná pro vás hororová noc. Asi ne taková, jakou byste vzhledem k tomuto místu očekávali. Kdosi je ve vedlejší kabince a po chvíli se začnou dít podivné věci. Jedno je ale jisté. Ze záchodků se jen tak nedostanete. Podle toho, jak budete s řešením problému postupovat, se dostanete k rozdílným scénářům. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 867 hráčů) Platforma: PC

Žánry: adventura, nezávislá hra, simulátor

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bomi Games

Vývojář: Madi

Datum vydání: 14. 7. 2022 Digitální distribuce: Steam

The Burrito Quest Ztratilo se vám burrito. No tak ho běžte najít. Potřebujete snad víc? Tohle je celá zápletka menšího titulu The Burrito Quest. Během pátrání po nezvěstné svačince potkáte několik, řekněme velice svérázných postav. Ve vašem domě se totiž z nějakého důvodu koná party, která hledání burrita vcelku komplikuje. Co když už si na něm pochutnal někdo jiný? V tomto komediálním zážitku si prožijete spoustu nečekaných situací. Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (77 % od 18 hráčů) Platforma: PC

Žánry: adventura, nezávislá hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: That guy with.. you know.. that guy

Vývojář: Alberto Gnoato, Francesco Cabbai

Datum vydání: 16. 1. 2023 Digitální distribuce: Steam

There is no game : Wrong dimension Tady není nic k vidění. Rozhodně se nesnažte najít žádnou hru. Protože tady zkrátka žádná není. O tom se vás alespoň snaží přesvědčit autor There is no game. Stačí ale poklikat pár věcí a vypravěči se začnou zvedat madle. Proč? Že by tady přece jenom nějaká hra byla? To už budete muset zjistit sami. There is no game je unikátní zážitek, který si užijete hlavně díky tomu, že objevujete, co všechno můžete provádět. Je to velmi krátká záležitost, ovšem rozhodně za těch pár desítek minut zábavy stojí. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 10 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 19 637 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iOS, Nintendo Switch, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Draw Me A Pixel

Vývojář: Draw Me A Pixel

Datum vydání: 14. 4. 2021 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, App Store

Goat Simulator 3 Šílené kozy se vracejí podruhé. Že je v názvu trojka, je úplně jedno, tohle je druhý díl, který hrátky s fyzikou v otevřeném světě posouvá k větší ujetosti. Tentokrát už od vydání můžete řádit společně s kamarády v kooperaci a postupem času se základní hra pěkně rozrostla o tematická rozšíření v rámci updatů zdarma. Dějištěm hry je ostrov San Angora. Stejně jako v prvním díle i tentokrát platí, že vám nikdo přímo neříká, co máte dělat. Goat Simulator 3 je ale nabitý aktivitami. Musíte se řídit náznaky a objevovat na vlastní pěst, abyste našli úplně všechno. Jako odměnou jsou kromě speciálních vychytávek také kosmetické doplňky, se kterými si svoji kozu můžete obléct do všemožných oblečků. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 26 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 1 982 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X, iOS

Žánry: adventura, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Deep Silver

Vývojář: Coffee Stain North

Datum vydání: 17. 11. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic Recenze hry Goat Simulator 3. Nezbedné kozy se vracejí

Katamari Damacy REROLL Na první pohled byste určitě neřekli, že je Katamari Damacy příběhem prince, který se snaží znovu vytvořit hvězdy, souhvězdí a Měsíc. Jejich zničení má na svědomí jeho otec, král veškerého kosmu. Aby něco takového jeho syn byl schopen napravit, vydal se na zemi s katamari, což je koule, která na sebe nabaluje vše, co je menší než ona sama. Ve výsledku to vypadá tak, že se na zemském povrchu snažíte uválet co největší kouli. Je to pořádný bizár jak se pro správnou japonskou hru sluší a patří. I přes neobvyklou myšlenku je ale hra zpracovaná velmi dobře a vysloužila si chválu jak u recenzentů, tak u hráčů. Válet koule můžete i na aktuálních platformách díky remaku Katamari Damacy Reroll. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 23 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 4 055 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, puzzle

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Bandai Namco Games

Datum vydání: 7. 12. 2018 Digitální distribuce: Steam

I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin' Good Dating Simulator Simulátorů randění existuje obrovské množství. Jen v tomto žánru se těch bizarností dá najít vícero. Snad nikdo ale na své bingo kartě neměl to, že s vlastní hrou přijde přímo KFC, kde se v roli studenta kulinářského umění společně s plukovníkem Sandersem pokusíme připravit proklatě dobré kuře. Způsobů pro přípravu kuřete je několik, a dokonce ve hře můžete najít i jeden tajný recept. Pokud se nástrahami života studenta kulinářské školy propletete správným způsobem, můžete dojít k tajnému zakončení. Možná vám to přijde stále jako vtip, ale tohle je opravdu oficiální hra KFC, kterou si každý z vás může vyzkoušet zdarma. Pokud je to na vás ještě slabá káva, tak můžete směle zabřednout hlouběji do žánru grafických románů. Ovšem na vlastní nebezpečí! Hodnocení recenzentů: 50 % (z 6 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 12 379 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, simulátor, vizuální román

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: KFC

Vývojář: Psyop

Datum vydání: 24. 9. 2019 Digitální distribuce: Steam

Surgeon Simulator 2: Access All Areas VR verze chirurga vás na opravdovou operaci moc nepřipraví. Naopak dokázali vývojáři z Bossa Studios udělat absurdní verzi nemocničního řezníka, ve které je diagnóza smrti pro pacienta úlevou. Pro youtubery to je zase skvělá možnost, jak pobavit své diváky. Na operačním stole se vám vystřídá spousta marodů, které můžete rozebrat "na součástky". Je ale důležité, aby po operaci vykazovali alespoň nějaké známky života. Naštěstí nejsme v realitě, a tak ani utrhnutá hlava neznamená pro pacienta úplný konec. Hodnocení recenzentů: 70 % (z 22 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (69 % od 1 212 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: nezávislá hra, puzzle, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bossa Studios

Vývojář: Bossa Studios

Datum vydání: 27. 8. 2020 Digitální distribuce: Steam, Epic

Mister Mosquito Jak název napovídá, ve hře se ujmete role komára. Šílenost od studia Zoom vám dává nesnadný úkol. Přichází zima a vy musíte přežít pitím krve členů rodiny Jamadových, a to na různých místech, zatímco jsou v posteli, sledují televizi, telefonují či jsou ve vaně. Těm se to však pochopitelně nelíbí a pokouší se vás rozplácnout. Hodnocení recenzentů: 65 % (z 23 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 55 % (z 15 hodnocení) Platforma: PlayStation 2

Žánry: adventura, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Eidos Interactive

Vývojář: Zoom

Datum vydání: 12. 3. 2002

Happy Wheels Závodní hra na mobilní telefony i počítače připomínající slavnou sérii Trials od Ubisoftu. Vaším úkolem je jet z jedné části mapy na druhou, zatímco na vás budou čekat nejrůznější překážky. Rozdílem však je, že je můžete překonávat v roli vozíčkáře, jezdce na segwayi nebo nezodpovědného tatínka, kterému z košíku na kole vypadává syn. Hra se proslavila především nekonečnou zásobou fanouškovských úrovní díky editoru a stala se kultem mezi streamery a youtubery. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 4 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 67 % (z 29 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: iOS, Android, PC

Žánry: adventura, plošinovka, závodní hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Jim Bonacci

Vývojář: Jim Bonacci

Datum vydání: 19. 8. 2015 Digitální distribuce: Google Play, Apple App Store

Seaman Věnovat se akvaristice se zdá býti relaxačním a fascinujícím koníčkem, nicméně... asi bych v akváriu nechtěl mít rybu s lidskou hlavou. V této šílenosti od vývojáře Yoot Saito se staráte o zvláštní bytost Seaman z laboratoře Dr. Gasse. Musíte sami zjistit, jak se o něj správně starat, aby prosperoval, zatímco vám pomáhá vypravěč Leonard Nimoy. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 24 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 85 % (z 11 hodnocení) Platformy: PlayStation 2, Dreamcast

Žánry: adventura, puzzle, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Sega

Vývojář: Vivarium

Datum vydání: 9. 8. 2000

Who's Your Daddy Být rodičem není snadné, zvlášť pokud žijete ve světě se šílenou fyzikou a sebevražedným dítětem. V Who's Your Daddy od Joe Williamse se snažíte zajistit, že vaše dítě přežije tím, že z jeho cesty odstraníte nebezpečné předměty. Není to ale snadný úkol ani v multiplayeru pro až 8 hráčů. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 22 898 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: nezávislá hra, simulátor

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Evil Tortilla Games

Vývojář: Joe Williams

Datum vydání: 13. 5. 2016 Digitální distribuce: Steam

ALTF4 Název hry skvěle vystihuje, jak její hraní nejspíš skončí. V ALTF4 hrajete za rytíře, který musí projít/proskákat skrz šílenou překážkovou dráhu. Nic se tu neodpouští, checkpointů je málo a ujetá hudba se vám v průběhu hraní ráda vysmívá. Občas narazíte na záchytné body, které vás na dané místo vrátí ale jen jednou. Můžete si také pomoci několika druhý bonusů, které při správném použití umějí náročné skákání alespoň trochu ulehčit. A jestli je to pro vás málo, můžete se rovnou pustit do ALF42. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 9 172 hráčů) Platformy: PC, Nintendo Switch

Žánry: adventura, arkáda, nezávislá hra, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: PUMPKIM

Vývojář: Autosavegame

Datum vydání: 12. 11. 2021 Digitální distribuce: Steam

Choo-Choo Charles Mašinka Tomáš vám se svou vlezlou melodií bude brzy chybět. Choo-Choo Charles od Two Star Games je hororovou hrou, ve které se vás snaží zabít pavoučí mašinka. Vy před ní ujíždíte ve své lokomotivě a snažíte se jí ustřílet kulometem. Dochází vám však zdroje a v temném a krutém světě budete muset plnit mise a sbírat suroviny, čímž se postupně vylepšujete. Hra se ujetostí netají, překvapivě však dokáže být opravdu zajímavá. Hodnocení recenzentů: 56 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 12 987 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Two Star Games

Vývojář: Two Star Games

Datum vydání: 9. 12. 2022 Digitální distribuce: Steam Recenze hry Choo-Choo Charles. Hororovka o pavoučím vlaku, která neumí pořádně postrašit

Maneater Když vám lovci zabijí maminku, dostane mladý žralůček cíl pomstít se celému lidstvu. Maneater je založen na jednoduchém principu - čím více ryb a lidí sníte či lodí zničíte, tím více expů získáte a vylepšíte se v silného žraloka, který má k dispozici rovněž elektrické šoky a umí nějakou dobu dýchat na souši. Zábavné herní ztvárnění Čelistí bohužel trpí stereotypní náplní a brzy omrzí. Hodnocení recenzentů: 70 % (z 47 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 10 646 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Tripwire Interactive

Vývojář: Tripwire Interactive

Datum vydání: 22. 5. 2020 Digitální distribuce: Steam, Epic ManEater: hra, ze které dostanete hlad | Recenze

Just Die Already Další šílený počin od tvůrců Goat Simulatoru. Hra se odehrává v době, kdy se děti nerodí, důchodců přibývá a jelikož mileniálové jen hrají hry, nemá kdo vydělávat peníze na důchod. Důchodci tedy musí přežít sami, což nevyhnutelně vede k šíleným bojům a zhroucení klidného městečka. Hodnocení recenzentů: 63 % (z 5 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 1 980 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Curve Digital

Vývojář: DoubleMoose Games

Datum vydání: 20. 5. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic

Postal 2 Každodenní činnosti se v podání Postalu stávají dosti netradičními. Kdo by to byl řekl, co všechno se může stát během nákupu mléka, vracení knížky do knihovny nebo návštěvy autogramiády Garyho Colemana? Postal 2 si nebere servítky naprosto s ničím a hráči dává možnost vyřádit se do sytosti. V otevřeném městečku si projdete netradiční příběh zahrnující Talibán, shánění podpisů do petice a močení na zdejší obyvatele. Záleží na vás, jak se s problémy vypořádáte. Pro Postal 2 se ikonickým stalo i používání koček místo tlumiče na zbraň hlavního hrdiny. Hodnocení recenzentů: 50 % (z 27 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 84 714 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, nezávislá hra, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 5 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Whiptail Interactive

Vývojář: Running With Scissors

Datum vydání: 14. 4. 2003 Digitální distribuce: Steam, GOG

Jump Off The Bridge Skočit z mostu. To je váš cíl v Jump Off The Bringe od vývojáře Codyho Penna. Nesnaží se vám v tom zabránit ale jen váš pud sebezáchovy. V každém levelu na vás čekají překážky, které je potřeba překonat, abyste mohli v klidu skočit. Od prvotního střetu s drakem nebo létajícím dobytkem se dostanete k řešení složitých problémů, které vás zavedou daleko od mostu. Sice při hraní můžete zemřít i jinak než skokem z mostu, ale to se pak počítá jako selhání a musíte si dát level zase od začátku. Z nenápadné hříčky se postupně stane promyšlená skákačka, která otestuje vaše reflexy v unikátně navržených úrovních. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 210 hráčů) Platforma: PC

Žánry: plošinovka, 2D hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: titulky

Vydavatel: Cody Penn

Vývojář: Cody Penn

Datum vydání: 1. 5. 2019 Digitální distribuce: Steam

Untitled Goose Game To si takhle žijete svůj každodenní život a z ničeho nic vás začne terorizovat hýkající husa. Přesně tuhle situaci si zažívají obyvatelé městečka v Untitled Goose Game. Vy se chopíte role právě oné husy. V každé úrovni vás čeká několik úkolů. Jednou je to ukradení hrábí zahrádkáři, pak zase otravná husa nemůže nechat v klidu proběhnout nedaleko se konající piknik. Untitled Goose Game je jednoduchá hra s jednoduchou grafickou a díky osobitému stylu je nezapomenutelnou záležitostí. S následnou podporou vývojářů se do hry dostala i možnost kooperace, takže nyní můžete do akce vyrazit s dvojicí hus. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 49 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 16 337 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Průměrná doba hraní: 5 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Panic Inc.

Vývojář: 22nd Century Toys

Datum vydání: 20. 9. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic

I Am Bread Jste chlebem. Vaší misí je stát se toustem. Čeká vás cesta plná strastí, během které musíte zajistit, aby i po tom všem byl chleba stále poživatelný. Nejprve se musíte do toasteru dostat jen přes kuchyň, ale s postupem času se se svým chlebem vydáte i na průzkum zahrady a ještě dál. Aby toho nebylo málo, simulátor chleba se následně spojil s dalšími hrami a vznikly tak šílené kombinace jako GoatBread, což je směsice I am Bread s Goat Simulatorem, o kterém byla řeč před pár kapitolami. Speciální level si vysloužilo také Team Fortress 2, kdy svůj chleba oplácáte o Heavyho a jeho pracovní náčiní. Hodnocení recenzentů: 60 % (z 25 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (78 % od 4 677 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, puzzle, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bossa Studios

Vývojář: Bossa Studios

Datum vydání: 9. 4. 2015 Digitální distribuce: Steam, Apple App Store

The Typing of the Dead: Overkill Se zombíky jsme se už vypořádávali různě. Už jste je ale někdy zkoušeli upsat k smrti? Přesně to je jediná účinná zbraň v The Typing of the Dead. Overkill je předělávkou originálu z přelomu tisíciletí, ale princip obou her je stejný. Zvládnete se propsat až na samotný konec zombie apokalypsy? Pokud věříte svým schopnostem, určitě zkuste vyšší obtížnosti, kdy místo jednoduchých slov musíte k uzemnění zombíka psát celé věty. Hra je nicméně jen v angličtině, takže občas budete muset sáhnout i ke znakům, které se v češtině běžně nepoužívají. Slovní zásobu si pak můžete rozšířit ještě s DLC, se kterými zombíky budete porážet třeba sepisováním Shakespearových textů. Hodnocení recenzentů: 71 % (z 10 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 2 236 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční hra, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Sega

Vývojář: Modern Dream

Datum vydání: 29. 10. 2013 Digitální distribuce: Steam

Hatoful Boyfriend Randící simulátory jsou populární hlavně v asijských zemích. Najde se mezi nimi spousta zvláštních případů. Hatoful Boyfriend se od ostatních liší tím, že místo lidí v něm vystupují holubi. Vy jste jediným člověkem, který byl přijat na prestižní institut St. PigeoNation pro ty nejnadanější ptáky. Pointa tohoto grafického románu je stejná, jako u většiny her z tohoto žánru. Najít štěstí a lásku. Už jen to, že se bavíte s ptactvem, které vypadá, jako by graficky do hry ani nepatřilo, to není zrovna zážitek, kterým byste si chtěli zpříjemnit večer. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 35 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 5 285 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, iOS

Žánry: adventura, nezávislá hra, simulátor, vizuální román

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: MIST[PSI]PRESS

Vývojář: Hato Moa

Datum vydání: 15. 2. 2012 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Genesis Noir Noirová adventura přesahující čas i prostor. Hrajete za obchodníka s hodinkami jménem No Man, který se musí vypořádat s milostným trojúhelníkem mezi ním, Miss Mass a Golden Boyem. Když dojde ke konfrontaci, do děje vkročí žárlivý bůh Big Bang. Kvůli tomu se budete muset vydat do neustále se rozrůstajícího vesmíru a najít způsob, jakým předejít zničení všeho, co již bylo vytvořeno. Genesis Noir už na pohled působí netradičně. V nádherně zpracované grafice se budete snažit zachovat principy vesmíru a zároveň s tím dělat těžká rozhodnutí. Řešením hádanek postupujete dál v ději, kdy ničíte civilizace, tvoříte bujné zahrady nebo improvizujete se zdejšími muzikanty. Jakožto pozorovatel budete sledovat vznik života od jeho úplných počátků až do budoucnosti vzdálené triliony let. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 22 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (79 % od 1 307 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Fellow Traveller

Vývojář: Feral Cat Den

Datum vydání: 26. 3. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

The Stanley Parable: Ultra Deluxe Stanley je řadovým pracovníkem v korporátu. Jednoho večera ale zůstane v kancelářích úplně sám a začíná příběh, jehož směr určujete vy sami. Budete hrát jako Stanley nebo ne? Budete se řídit příběhem nebo půjdete vlastní cestou. Výběr je na vás. A nebo taky ne. Rozhodnutí můžete nechat na vypravěči. Nic vám nebrání v tom rozbíjet pravidla hry znovu a znovu. Abyste se dostali ke všem možným koncům, budete se muset hodně snažit. Jak stále přicházíte na nové paradoxy, tak v tom možná začnete nacházet smysl. Možná, že Stanley nakonec není jen tím obyčejným řadovým zaměstnancem velké korporace. Nebo je to přesně to, co tvůrce hry chtěl, aby si hráč myslel a jen ho tím mate? The Stanley Parable zkrátka nemá problém hráči zamotat hlavu. Ultra Deluxe edice navíc přidává pořádnou várku nových možností. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 16 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 25 060 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Crows Crows Crows

Vývojář: Crows Crows Crows

Datum vydání: 27. 4. 2022 Digitální distribuce: Steam

Shower With Your Dad Simulator 2015: Do You Still Shower With Your Dad? Pokud bychom si měli vybrat jednu hru z našeho výběru, u které nemůžeme přijít ani na jeden důvod, proč by měla vzniknout, bude to určitě Shower With Your Dad Simulator. Název je naprosto všeříkající. Vyberete si pár otce a syna a namíříte si to rovnou do sprchy. Dle popisu je to sprchový simulátor v rychlém tempu, kde se sprchujete se svým osmibitovým otcem. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 2 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 7 120 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: arkáda, nezávislá hra, puzzle, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: marbenx

Vývojář: marbenx

Datum vydání: 2. 9. 2015 Digitální distribuce: Steam

Aviary Attorney Jistě spousta z vás zná právnickou sérii Ace Attorney, která funguje skvěle jako příběhová adventura. Aviary Attorney staví na velmi podobném konceptu. Jen s tím rozdílem, že v porotě a před soudem sedí zvířata náležitě oděna ve stylu 40. let 18. století. Paříž je na pomezí další revoluce a věznice jsou přeplněné vinnými i nevinnými vězni. V hlavní roli je monsieur Jayjay Falcon, obávaný ptačí obhájce, který zastupuje spravedlnost a snaží se vyvarovat chaosu ve společnosti. Jako pomocné křídlo mu poslouží jeho učeň Sparrowson. Společně musí vyslýchat svědky, shromažďovat důkazy a nakonec se dopracovat až k pravdě. Hra je zpracovaná v nádherném stylu karikaturisty J. J. Grandvillea. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 15 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 1 015 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, vizuální román

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Sketchy Logic

Vývojář: Sketchy Logic

Datum vydání: 21. 12. 2015 Digitální distribuce: Steam

Donut County Už jsme tady měli hry, kde hrajete za kozu, husu nebo třeba krajíc chleba. Donut County se přidává k řadě bizarních protagonistů. V hlavní roli je tady totiž neustále se zvětšující díra. Čím víc toho pohltí, tím je větší její průměr, takže postupem času pojme i ty největší předměty, na které zrovna narazíte. Existenci těchto děr má na svědomí mýval, který jí pohlcuje obydlí svých kamarádů a nakonec i je samotné. A proč to všechno dělá? Aby získal naprosto stupidní ocenění. Musí ale dávat pozor na to, aby nespadl do vlastní díry. Na jejím dně totiž čekají obyvatelé Donut County a rozhodně nejsou z celé situace nadšeni. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 29 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 8 312 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 2 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Annapurna Interactive

Vývojář: Ben Esposito

Datum vydání: 28. 8. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

Octodad: Dadliest Catch Octodad je hra o destrukci, skrývání se, a otcovství. V hlavní roli je chobotnice vydávající se za člověka, která se snaží žít svůj každodenní život. Musí se ale snažit, aby nikdo nepřišel na to, co se ve skutečnosti skrývá pod jejím modrým oblekem. Běžné činnosti jako nakupování či zahradní práce pro ni nejsou nic jednoduchého. Chapadla přeci jen nejsou úplně ideální na manipulaci s menšími předměty. Tím, co dělá vykonávání každodenních činností zábavným, je fyzika. Octodad vás kvůli tomu občas dostane do bizarních situací, ale ve výsledku je to fungující zábavná hra. I něco takového se může zrodit z nápadu na univerzitní projekt. Hodnocení recenzentů: 69 % (z 44 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 8 031 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Wii U, iOS (iPhone/iPad), Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 1 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Young Horses, Inc

Vývojář: Young Horses, Inc

Datum vydání: 30. 1. 2014 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Viscera Cleanup Detail Říkali jste si někdy, jak po vašich řežbách v nejrůznějších akčních hrách vypadají místnosti, kde jste rozpoutali své krvavé řádění? Viscera Cleanup vám to předvede do detailu. Stanete se uklízečem, který má po jedné takové akci dát zase všechno do pucu. Do čištění vesmírné stanice, kudy zrovna prosvištěla mimozemská invaze, se můžete pustit i v multiplayeru. Sci-fi prostředí nicméně není to jediné, co můžete vyleštit. Součástí hry jsou i následky vánočního řádění Santy, kdy se rozhodl, že už má rozdávání dárků dost a v záchvatu vzteku nenechal utéct jedinou živou duši v jeho továrně. S dalším tematickým balíčkem se můžete se svým koštětem vyřádit i v prostorách hry Shadow Warrior, kde po sobě Lo Wang zanechal pořádnou spoušť. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 15 402 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Runestorm

Vývojář: Runestorm

Datum vydání: 23. 10. 2015 Digitální distribuce: Steam

My Summer Car My Summer Car je na první pohled ideální odpočinková hra. Je léto, jste sami doma a snažíte se opravit svoje auto. Jenže to celé je mnohem složitější, než na první pohled vypadá. Auto je totiž rozebrané do posledního šroubku. Dostat ho do pojízdného stavu tedy bude na dlouho. Tím to navíc ještě nekončí. Cílem hry je totiž vyhrát zdejší závod a na to vám sotva bude stačit herka, kterou dáte z počátku dohromady. Je tedy čas na trochu tuningu. Auto ale není to jediné, na co musíte myslet. Je potřeba pravidelně spát, jíst, a zkrátka dělat vše potřebné pro přežití. Jakmile v tomhle uděláte chybu, můžete přijít klidně o celé hodiny času. My Summer Car má totiž permadeath, což znamená, že po smrti musíte začít zase úplně od začátku. Příčin smrti je tady spousta a někdy se proti vám postaví i samotná hra. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 64 628 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, závodní hra, simulátor, sportovní hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Amistech Games

Vývojář: Amistech Games

Datum vydání: 24. 10. 2016 Digitální distribuce: Steam