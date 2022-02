Nejen Diablo, ale i Warcraft se letos podívá na mobily. Blizzard slibuje zcela nový obsah

Když bylo oznámeno Diablo: Immortal, Blizzard od komunity sklidil místo nadšení posměch. Příchod kultovních značek na mobilní zařízení tím ale očividně nekončí. V aktuálním finančním reportu Activision Blizzard uvádí, že se chystá "zcela nový mobilní Warcraft". Detaily ohledně toho, o co půjde konkrétně, zatím neznáme.

Největší videoherní obchod historie! Microsoft kupuje Activision Blizzard za 68,7 mld. dolarů

Je spousta možností, v jaké formě může Blizzard na mobily Warcraft dostat. Naposledy ale jejich pokus o remaster třetího dílu strategické série dopadl katastrofou, takže bychom se nedivili, kdyby fanoušci ani do tohoto projektu nevkládali valnou důvěru. Ohledně značky Warcraftu padlo také to, že se hráči World of Warcraft a Heartstone mohou i nadále těšit na přírůstky nového obsahu.

Blizzard pracuje na survival hře ze zcela nového univerza. Nabírá členy do vývojářského týmu

S akvizicí Microsoftem se reputace Blizzardu možná lehce zlepšila, ale stále se potýká se spoustou problémů. Tím nemyslíme jen interní záležitosti ohledně diskriminace a sexismu, ale také problematické vývoje projektů jako je Overwatch 2. V jeho studiích by každopádně mělo momentálně vznikat minimálně 5 nových projektů, mezi které se řadí i nedávno oznámený survival.

Zdroj: Activision