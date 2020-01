Nejkrásnější hry uplynulých let: hráči ve foto režimu tvoří umělecké kousky

Startuje nám rok 2020. Hry jsou s každým rokem hezčí a náročnější a posledních několik let se do popularity dostaly také všemožné foto režimy, díky kterým si můžete hry zapauzovat a jako pravý umělec si pohrát s obrazem a scénou pro vykouzlení krásné momentky.

Spousta předních hitů má dnes už foto režim v základu, mnohé jej dostávají později skrze aktualizace. Prozatím nejvypiplanější nástroje na zachycení toho drahocenného momentu patří předním exkluzivitám, jako je God of War, The Last of Us, Forza Horizon či Days Gone, na PC platformě je ale samozřejmě možné si pohrát takřka s každým titulem ať už skrze externí program na pořizování a úpravu screenshotů, nebo rovnou interní software jako např. Nvidia Ansel.

A jelikož nám v letošním roce čeká kupa graficky skvostných herních titulů, pojďme oslavit příchod 2020 a zavrtat se do několika uplynulých let a nejpovedenějších foto režimů, díky kterým jsme si mohli ozvláštnit naše monitory nějakým tím uměleckým dílem. Máte vybranou tapetu?