Vybrali jsme nejlepší herní adaptace filmů, komiksů a knih. Legendární Pán Prstenů, kultovní Zaklínač a pár překvapení

Herní průmysl je plný luxusních adaptací známých knih, filmů a komiksů. Vybrali jsme ty nejlákavější!

Batman: Arkham Knight Na hodnocení nehleďte. Start na PC se Arkham Knightovi opravdu nepovedl. Dnes už ale patří mezi ty nejlepší herní příběhy s netopýřím mužem v hlavní roli. Dostanete se do ulic Gothamu plných zločinců. Vůbec poprvé Batman může využívat i batmobil, který má design vytvořený speciálně pro hru. Stejně tak se tady setkáte i s originálním záporákem. Arkham Knight se poprvé objevil právě v této hře. Později se ale objevil i v Batmanových komiksech. Musíte přijít na to, kdo tento záhadný žoldák je. Není ale jediný, kdo se Batmanovi postaví do cesty. Nechybí ani staří známí jako Scarecrow, Harley Quinn nebo Penguin. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 89 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 53 364 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 44 h (hlavní příběh), 40 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: Rocksteady Studios

Datum vydání: 23. 6. 2015 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Zaklínač 3: Divoký hon Pokračování světoznámé herní adaptace fantasy série Zaklínač a zároveň jedno z nejlepších RPG historie. Divoký hon nás vezme do rozsáhlého světa v roli Geralta z Rivie, který se snaží najít Ciri. I když je jí neustále na stopě, pořád mu o kousíček uniká. Podíváte se na známá místa jako Oxenfurt, Novigrad nebo na zaklínačskou pevnou Kaer Morhen. Nebyl by to kompletní zážitek, pokud byste vynechali dvě velká rozšíření - Srdce z kamene a O víně a krvi. S nimi se Zaklínač 3 rozroste o obsah na dalších několik desítek hodin. Můžete tak navštívit i prosluněný region Toussaint, kde Geralt řeší trable s upíry. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 79 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 554 956 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Switch, Xbox One

Žánry: akční RPG, fantasy

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 73 h (hlavní příběh), 156 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: CD Projekt Red Studio

Datum vydání: 19. 5. 2015 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

GoldenEye 007 Na to, jak je agent 007 obrovskou značkou známou po celém světě, jeho herní adaptace moc kvality nepobraly. Je tady ale jedna výjimka, kterou má na svědomí studio Rare. V roce 1997 vydali GoldenEye 007 na Nintendo 64. Ano, čtete dobře. Tohle byla exkluzivita pro konzoli v době, kdy se FPS hry na čemkoliv jiném, než je PC, nedaly téměř hrát. Zpětně je GoldenEye označované jako hra, která pomohla protlačit střílečky i na konzole a prošlapala cestičku takovým sériím, jako je Halo a Call of Duty. Navíc to nebylo jen o kampani pro jednoho hráče. Součástí hry je také multiplayerový deathmatch. GoldenEye se navíc hodně lišilo od konkurence svým zpracováním. Zatímco nejvíce byly na očích klony Dooma, Rare zvolilo vlastní přístup. V porovnání s dnešními hrami samozřejmě už nevypadá nejlépe, ale mnohými hráči je označované jako jedna z nejlepších her všech dob. Hodnocení recenzentů: 96 % (z 21 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 90 % (z 766 hodnocení) Platforma: Nintendo 64

Žánry: akční hra, střílečka FPS

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Průměrná doba hraní: 9 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Rare Ltd.

Datum vydání: 25. 8. 1997

Marvel's Spider-Man Spider-Man už je superhrdinou nějaký pátek, ale stále se objevují noví a noví záporáci. Pokoj mu nedají ale ani staří známí, a tak v ulicích New Yorku i v tomto příběhu narazíte třeba na Rhina, Electra nebo Vultura. Hlavní tváří je ale tentokrát Mr. Negative, kterého jste doposud mohli znát jen z komiksů. Je radost pohupovat se na pavučinách městem. Insomniac Games zvládli zpracovat Spider-Mana naprosto perfektně. Není se tedy čemu divit, že i po několika letech je Marvel's Spider Man jednou z nejlepších her podle superhrdinských komiksů. Kromě základního příběhu nesmíme zapomínat ani na rozšíření City That Never Sleeps, ve kterém odhalíme, co má tentokrát za lubem Black Cat. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 116 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 87 % (z 7 999 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Insomniac Games

Datum vydání: 7. 9. 2018

Star Wars: Knights of the Old Republic Snad nejlepší RPG ze univerza Star Wars se odehrává ve zlatém věku republiky – více než 4000 let před prvním filmem. V galaxii zuří válka mezi Sithy a řádem Jedi a vaše akce určí výsledek galaktického konfliktu. Studio Bioware udělalo dobře, když si vybralo nepopsanou knihu, jelikož mu to dalo kreativní svobodu. KOTOR se může chlubit zajímavými příběhy, skvělými postavami a ukázkovým využitím licence Star Wars. Co se týče hratelnosti, jedná se o taktické RPG. Hru můžete stopnout a rozdat svým postavám příkazy. V dnešní době už možná bude hratelnost působit trochu zaostale... naštěstí se připravuje remake, který snad osvěží grafiku a umožní nám si tento skvost znovu užít. O remaku toho zatím bohužel moc nevíme. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 22 296 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, Switch

Žánry: RPG, hra z pohledu třetí osoby

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 39 h (hlavní příběh), 51 h (kompletní obsah)

Vydavatel: LucasArts

Vývojář: BioWare

Datum vydání: 18. 11. 2003 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

The Darkness II Pokračování herní adaptace založené na komiksové sérii od společnost Top Cow Productions. V hlavní roli je opět Jackie Estacada, který byl shodou okolností posednutý temnotou. Díky tomu se sice může snadněji vypořádat se svými nepřáteli z mafiánského podsvětí, ale nese to s sebou i řadu nevýhod. Světlo je nyní jeho nepřítelem a jeho démonická chapadla občas jednají podle vlastního uvážení. Tentokrát v jeho problémech nemají prsty jen mafiáni. Z ničeho nic se mu do života zaplete organizace říkající si Bratrstvo, která má zájem o jeho temnou sílu. Kvůli tomu se Jackie musí vydat do samotného pekla. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 20 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 5 762 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční hra, střílečka FPS, sci-fi, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 6 h (hlavní příběh), 24 h (kompletní obsah)

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Digital Extremes

Datum vydání: 6. 2. 2012 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

The Walking Dead: A Telltale Games Series Adaptace Živých mrtvých byla pro studio Telltale Games obrovským úspěchem a odstartovala etapu epizodických příběhových adventur, která trvá až do dnešních dní. Walking Dead se dočkalo celkem čtyř sérií, mezi kterými vyšlo ještě několik doplňků jako 400 Days nebo Michonne. Pokud znáte komiks nebo seriálovou adaptaci, tak postavy, za které hrajete a které potkáte, poznáte na první pohled. Zprvu je v hlavní roli Lee Everett, ale v dalších sériích ho vystřídá Clementine. Hratelností jsou na tom všechny sezóny stejně. Je to hlavně o rozhodování v konverzacích a včasného mačkání tlačítek při quick-time eventech. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 14 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 34 451 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 3, Switch, Xbox 360

Žánry: adventura, hra point-and-click

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 13 h (hlavní příběh), 15 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Telltale Games

Vývojář: Telltale Games

Datum vydání: 24. 4. 2012 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth Strategie v reálném čase a do dnešních dní jedna z nejlepších herních adaptací světa Pána prstenů. The Battle for Middle-Earth je založena na filmové trilogii Petera Jacksona. Během hraní mezi bitvami uvidíte i krátké klipy z filmů. Postavám pak hlasy propůjčilo i několik filmových herců. Kampaň si můžete projít za obě strany konfliktu. Prožijete si tak výpravu do Morie, bitvu o Helmův žleb nebo entské dobývání Idengardu. Oproti tomu na Sarumanově straně obsadíte Rohan a povedete útok na Gondor. Velmi oblíbená byla také multiplayerová část, ale její oficiální podpora byla ukončena v roce 2010. Z důvodu vypršení licence už si navíc Battle for Middle-Earth nemůžete oficiálně pořídit na žádné digitální distribuci. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 42 recenzí Metacritic) Platforma: PC

Žánry: strategie, hra v reálném čase, fantasy

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA LA

Datum vydání: 6. 12. 2004

Star Wars Jedi: Fallen Order Za dobu herní historie vznikla spousta her zasazená do univerza Star Wars. Z posledních let je tou nejlepší bezesporu právě Fallen Order. V hlavní roli je Jedi Cal Kestis, kterému se podařilo přežít Order 66. Nehodlá se před nepřítelem stále skrývat a dává si za cíl znovu vybudovat řád Jediů. Cal ale ještě nemá dokončený výcvik, takže se během boje s klonovými vojáky učí další schopnosti síly a umění boje se světelnými meči. Během své cesty se podívá na několik různých planet, mezi kterými nechybí Kashyyyk, Zeffo nebo Bogano. Příběh se odehrává po událostech třetí filmové epizody. Fallen Order se počítá jako oficiální lore univerza, takže pro každého správného fanouška Star Wars je povinností. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 70 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 79 826 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, akční adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 18 h (hlavní příběh), 31 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Respawn Entertainment

Datum vydání: 15. 11. 2019 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam, Epic

Jurassic World Evolution Jurský park byl dějištěm už několika pohrom. Na vás je, abyste takovým událostem předešli a postavili co nejlepší dinosauří atrakci pro turisty, která bude zároveň ideálním domovem pro tato pravěká stvoření. Stavte výběhy, najímejte ošetřovatele a vytvořte ideální prostředí pro každý z prehistorických druhů. V příběhovém módu se setkáte s ikonickými postavami, které můžete znát z filmů. Je pro vás nachystáno několik scénářů. Pokud ale máte raději volné ruce, nic vám nebrání v tom pustit se do budování svého parku na vlastní pěst v sandbox módu. Hodnocení recenzentů: 69 % (z 57 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 43 227 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: strategie, byznysová/tycoon hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Frontier Developments

Vývojář: Frontier Developments

Datum vydání: 11. 6. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Alien: Isolation Za celou herní historii vznikla spousta her, kde jsme se museli vypořádat s vetřelci. Isolation je bezesporu jedna z těch vůbec nejlepších. Zdejší příběh se odehrává 15 let po filmovém Alienovi. V hlavní roli je Amanda, dcera Ellen Ripley, která se vydává na misi, aby zjistila, co ve skutečnosti stálo za zmizením její matky. Spousta novodobých vetřelců proti vám posílala hordy těchto nebezpečných stvoření. Alien: Isolation ale stačil jeden jediný k tomu, abyste z něj měli respekt na každém kroku. Skrz vesmírnou základnu se musíte potichu plížit nejen kvůli vetřelci, ale narazíte třeba i na androidy. Vetřelec navíc není úplně hloupý, takže vás občas dokáže nemile překvapit. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 41 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 34 680 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 3, PlayStation 4, Switch, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční adventura, sci-fi, hra o přežití

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 18 h (hlavní příběh), 25 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Sega

Vývojář: Creative Assembly

Datum vydání: 6. 10. 2014 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie Adaptace King Konga z roku 2005 je povedenou akční adventurou, ve které se vydáváme na Skull Island, kde kromě obrovské opice žijí další podivuhodná stvoření. O vývoj se postaral tým Ubisoftu pod vedením Michela Ancela, který se do historie zapsal také díky Raymanovi a Beyond Good & Evil. Během hraní se zhostíte role Jacka Driscolla i samotného King Konga. S Jackem vidíte hru z pohledu první osoby a ve vašem arzenálu kromě klasických střelných zbraní nechybí ani oštěpy. Oproti tomu si opičák vystačí se svýma obříma rukama a jeho části uvidíte z pohledu třetí osoby. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 27 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 77 % (z 62 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 2, Xbox 360

Žánr: akční adventura

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montpellier

Datum vydání: 21. 11. 2005 (pro PC)

The Wolf Among Us Založeno na vynikající sérii komiksů Fables od Billa Willinghama, The Wolf Among Us je temné a často kruté dobrodružství, ve kterém se nachází postavy z pohádek a legend. Adventura od Telltale Games vás vezme do roku 1986, kdy mnohé postavy z mýtů a legend utíkají do koloniální Ameriky z The Homelands před krutým tyranem známým jako Adversary. Hra vyniká zejména dospělým příběhem, který se odvíjí na základě vašich voleb. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 22 949 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční adventura, adventura, fantasy, hra point-and-click

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 10 h (hlavní příběh), 14 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Telltale Games

Vývojář: Telltale Games

Datum vydání: 11. 10. 2013 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, Google Play, Apple App Store

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Poslední díl série Ultimate Ninja Storm vypráví závěrečnou část Narutova příběhu, kdy se velká válka nindžů blíží ke svému konci. Spolu s oblíbenými postavami si prožijete závěr jedné z nejoblíbenějších anima a manga sérií. Do rukou se vám nedostanou jen členové Skryté listové vesnice. Výčet hratelných postav je mnohem širší. Ze strany záporáku nechybí legendy jako Madara, Obito nebo Kaguja. Hratelností je Naruto SUN Storm arénová bojovka, ve které má každá z desítek postav unikátní schopnosti. Kromě klasických útoků využijete i nejrůznější techniky díky čakře. Nechybí ani ultimátní techniky, které protivníkovi zasadí pořádný úder. Ke čtvrtému dílu vyšlo také rozšíření Road to Boruto, ve kterém Naruto předává žezlo nové generaci nindžů. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 60 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 53 925 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: akční hra, bojová hra, 3D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 15 h (hlavní příběh), 35 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Namco Bandai Games, Bandai Namco Games

Vývojář: CyberConnect2

Datum vydání: 9. 2. 2016 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam

Injustice 2 Tvůrci série Mortal Kombat si na chvíli odskočili do DC univerza a vytvořili další výbornou bojovku, ve které si můžete zahrát za ikonické hrdiny i záporáky. V kampani pro jednoho hráče se vše točí okolo Batmana a jeho snahy obnovit společnost po pádu Supermanova režimu. To mu ale značně zkomplikuje příchod Brainiaca na scénu, který s sebou přivede nové uskupení záporáků říkající si The Society. Injustice 2 na rozdíl od Mortal Kombatu není tak brutální, ale ani tady nechybí speciální útoky, dlouhá komba a zakončovací údery, po kterých se nepřítel bude sbírat ze země jen těžko. Kromě bojovky je to do jisté míry také RPG, protože úpravy obleků postav mění i jejich statistiky a útoky. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 15 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 9 632 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční hra, bojová hra, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: QLOC

Datum vydání: 30. 11. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Scott Pilgrim vs. the World: The Game - Complete Edition Herní adaptace stejnojmenného filmu vyšla původně v roce 2010, ale o pár let později zmizela z obchodů digitální distribuce. Až roku 2021 se tato beat'em up mlátička vrátila ve vylepšené verzi, která obsahuje navíc i oba DLC balíčky. V základech ale obě verze fungují stejně. Můžete se chopit role Scotta Pilgrima, Ramony Flowers, Stephena Stillse, Knives Chau a dalších známých postav a společně s nimi pořádně napráskat záporákům. Zahrát si můžete i v kooperaci až pro 4 hráče, kdy schopnosti postav můžete kombinovat mezi sebou. Skrz sadu několika misí vás nečeká jen bezhlavé mlácení, ale dojde také na několik miniher. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 11 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 60 % (z 19 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Stadia, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, mlátička, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft, Engine Software

Datum vydání: 14. 1. 2021 (pro PC) Digitální distribuce: Epic

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge Želvy nindža se dočkali několika herních adaptací a ani ta z roku 2022 jim nedělá žádnou ostudu. Právě naopak. Jde o jednu z nejpovedenějších beat'em up posledních let. Kromě samotných želv si můžete zahrát za celou řadu dalších ikonických postav, přičemž najednou se do bitevní vřavy může pustit až 6 hráčů. To už ale musíte počítat s tím, že na obrazovce bude docela chaos. Tvůrci pro tuhle hru nevybrali pixelart jen tak náhodou. Chtěli se co nejvíce přiblížit stylu 80. let minulého století. I když na pohled může Shredder's Revenge vypadat jako retro záležitost, tak se hraje jako moderní mlátička. Jen škoda, že vám zábava s želvami nevydrží na delší dobu. Za pár hodin totiž máte pomstu za sebou. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 4 961 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, mlátička, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 3 h (hlavní příběh)

Vydavatel: DotEmu

Vývojář: Tribute Games

Datum vydání: 16. 6. 2022 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Metro 2033 V tunelech moskevského metra se zbytky zdejších obyvatel musí skrývat po apokalypse, kdy se povrch Země stal neobyvatelným. Stačí chvíle bez plynové masky v kontaminované oblasti a nemáte šanci na přežití. Ani v tunelech to ale není zrovna nejbezpečnější. O tom se přesvědčí hlavní hrdina Arťom na vlastní kůži. I když v tunelech vyrostla už celá nová generace, tak temné chodby metra stále oplývá řada tajemství. Postupně prozkoumáte několik stanic metra, kde si lidé vytvořili malé komunity. Střelivo je vzácným platidlem, takže s ním nemůžete jen tak plýtvat. Na druhou stranu se bez jeho použití častokrát neobejdete. Lepší vypálit celý zásobník než si nechat ukousnout hlavu mutantem. Tyhle potvory ale nejsou jediným nebezpečím. Ne všichni přeživší totiž hodlají spolupracovat s ostatními. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 81 % (z 1 989 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox 360

Žánry: akční hra, střílečka FPS, sci-fi

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 10 h (hlavní příběh), 27 h (kompletní obsah)

Vydavatel: THQ

Vývojář: 4A Games

Datum vydání: 16. 3. 2010 (pro PC)

One Piece: Pirate Warriors 4 Už čtvrtý díl série, která spojuje oblíbené univerzum One Piece se stylem her série Warriors. Posádka Slamáků se tentokrát postaví jednomu ze čtyř císařů. Kaidovi se přezdívá jako nejsilnější stvoření celého pirátského světa. Jeho vlivy sahají do všech koutů Grand Line a Slamáci měli co dočinění s jeho poskoky už v minulých částech jejich rozsáhlého příběhu, ale tentokrát přišla řada na finální střet. Hratelnost kombinuje akční bojovku s trochou strategie. Mise se odehrávají na rozsáhlých bojištích, kde na vás čekají stovky nepřátel společně s několika silnějšími veliteli, na které už nebude stačit jen zběsilé mačkání všech tlačítek. Zahrát si můžete nejen za členy Slamáků. Mezi hratelné postavy patří i spousta dalších ikonických tváří jako je Sabo, Trafalgar Law nebo Aokiji. Soupiska se ještě rozroste zhruba o další desítku, pokud ke hře budete mít i všechna DLC. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 47 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 8 333 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, mlátička, 3D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Omega Force

Datum vydání: 27. 3. 2020 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam

Conan Exiles Conanův svět se nám ve hrách ukázal několikrát. Conan Exiles by se už dali považovat za stálici survival žánru. Vyšli v dobách, kdy byly velké multiplayerové otevřené světy, ve kterých musíte přežívat s použitím všech dostupných zdrojů, na svém vrcholu a podařilo se jim trefit do vkusu spousty hráčů. Do pustiny jste vrženi bez oblečení a jakéhokoliv vybavení a je na vašich loveckých a sběračských schopnostech, abyste se dožili druhého dne. Možností skrývají Conan Exiles spoustu. Kromě výroby vybavení si můžete postavit vlastní příbytek a s objevením nových materiálu se jejich škála rozrůstá. Prostředí pustiny ale není přátelské. Stačí chvíle nepozornosti a narazíte třeba na velkého krokodýla, kterého bez pořádného vybavení nemáte šanci udolat. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 24 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (78 % od 54 147 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Funcom

Vývojář: Funcom

Datum vydání: 8. 5. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Call of Cthulhu Tvorba H.P. Lovecrafta inspirovala už celou řadu vývojářských týmů. Cyanide Studio na to ale šlo oficiální cestou a zpracovalo jedno z jeho nejoblíbenějších témat. Do univerza starých bohů se podíváme v roce 1924 jakožto soukromý detektiv Pierce. Ten má za úkol vyšetřit tragickou smrt rodiny Hawkinsových, která je opletena řadou tajemství. Nepříjemnosti začnou nedlouho poté, co dorazí na ostrov Darkwater, který je odstřižený od zbytku okolního světa. Zdraví rozum pomalu opouští nejen obyvatele ostrova, ale i Pierce pociťuje zvláštní vlivy zdejšího prostředí. Z temných koutů se neustále ozývá šepot a ve skrytých místnostech narazí na podivné výtvory vědy. Ohledně informací navíc nemůže nikomu věřit, protože na Darkwater se vytvořit kult, který s detektivem spolupracovat nehodlá. Hodnocení recenzentů: 67 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (78 % od 6 730 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánr: RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Focus Home Interactive

Vývojář: Cyanide, Cyanide Studios

Datum vydání: 29. 10. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Alice: Madness Returns Alenku v říši divů si možná pamatujete jako nevinnou pohádku. Verze od Americana McGee na to ale jde trochu ostřeji. Před 11 lety připravil Alenku velký požár o celou její rodinu a její mysl se s touto událostí jen těžko vyrovnává. V ústavu Rutledge se snaží porazit své démony, což není jen metafora, ale budete skutečně bojovat proti temným silám. Po 10 letech se jí konečně podařilo získat propustku z ústavu, ale se svými problémy se stále ještě úplně nevypořádala. Opět se tedy vrací do své smyšlené Říše divů, kde jí vždy bylo lépe. Během toho, co sváděla své vlastní boje, se ale říše potýkala s vlastními problémy a proměnila se k nepoznání. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 29 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 8 378 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční adventura, horor, hra o přežití

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Spicy Horse

Datum vydání: 14. 6. 2011 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Harry Potter and the Chamber of Secrets Adaptace Harryho Pottera na tom nebyly nijak zvlášť dobře. V začátcích se ale této kouzelnické sérii dařilo i na herním poli. Kámen mudrců je velmi příjemnou akční skákačkou. Pokud bychom ale měli volit tu nejlepší možnost, bude to právě Tajemná komnata, která přidala více kouzel, rozšířila řady nepřátel a rozrostla se o spoustu dalšího obsahu. Příběh samozřejmě vypráví o tajemné komnatě tak, jak to znáte z knižní nebo filmové předlohy. Děj je dosti zjednodušený a jsou do něj přidané pasáže pro potřeby hry. Základy ale zůstávají. Bradavice skrývají spoustu tajemství, které vám přidají pár fazolek do kapsy nebo rovnou vzácnou kouzelnickou kartu. Jediná škoda je, že se k tomuto dílu ani k žádným dalším oficiální cestou na digitálních distribucích nedostanete. Hodnocení recenzentů: 71 % (z 16 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 75 % (z 87 hodnocení) Platformy: PlayStation 2, PC

Žánry: akční adventura, fantasy

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: EA Games

Vývojář: Electronic Arts

Datum vydání: 14. 11. 2002 (pro PlayStation 2)

Dragon Ball FighterZ Dragon Ball patří mezi značky, jejichž hry jsou velmi často jen průměrné, i když má toto univerzum obrovský potenciál. Když se ho ale chopili vývojáři z Arc System Works, tak nepromarnili svoji příležitost a vytvořili jednu z nejlepších klasických bojovek poslední doby. Zužitkovali své zkušenosti nasbírané léty tvorby série Guilty Gear a díky tomu je Dragon Ball FighterZ velmi komplexní záležitostí, a i přes to zabaví také nováčky v žánru. Nejen, že se Dragon Ball FighterZ skvěle hraje, ale i skvěle vypadá. Jen těžko byste hledali hru inspirovanou anime, která by měla lépe zpracovaný grafický styl. Ikonické útoky postav světa Dragon Ballu díky tomu působí opravdu velkolepě. Soupiska zahrnuje velká jména od starých známých jako je Goku, Kuririn a Muten Roshi až po nováčky z pozdějších sérií. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 36 891 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, bojová hra, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Arc System Works

Datum vydání: 26. 1. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam