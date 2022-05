Vybrali jsme legendární adventury i moderní klikačky pro PC. Nechybí český Polda a kultovní Monkey Island

Dechberoucí adventura od kanadského Dontmod Entertainment sleduje příběh Max Caulfield. Ta by žila relativně běžný studentský život, kdyby do nej nevstoupila její dávná kamarádka Chloe a Max nezískala schopnost vracet čas. Vývojáři brilantně využili vracení času, aby příběh lákal zkoumáním odlišných možností. Zejména je ale lidský s komplexně propracovanými postavami, kdy žádná není černobílá.

The Wolf Among Us

Založeno na vynikající sérii komiksů Fables od Billa Willinghama, The Wolf Among Us je temné a často kruté dobrodružství, ve kterém se nachází postavy z pohádek a legend. Adventura od Telltale Games vás vezme do roku 1986, kdy mnohé postavy z mýtů a legend utíkají do koloniální Ameriky z The Homelands před krutým tyranem známým jako Adversary. Hra vyniká zejména dospělým příběhem, který se odvíjí na základě vašich voleb.

Hodnocení recenzentů: 83 % (z 6 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 22 735 hráčů)

Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One

Žánry: adventura, fantasy, hra point-and-click

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 10 h (hlavní příběh), 14 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Telltale Games

Vývojář: Telltale Games

Datum vydání: 4. 11. 2014 (pro PlayStation 4)

Digitální distribuce: Steam, Epic, Google Play, Apple App Store